СМИ: Более 200 прокуроров областных прокуратур получают пенсии

Скандал с работниками прокуратуры, получающими пенсии, набирает обороты. СМИ обнародован рейтинг руководителей областных прокуратур с высокими пенсиями.

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После публикации информации о прокурорах-пенсионерах из Хмельницкой прокуратуры Цензор.НЕТ решил проанализировать декларации других работников областных прокуратур в разных регионах Украины.

На основе анализа удалось составить перечень из 15 руководителей областных прокуратур, получающих наибольшую пенсию:

Открывает рейтинг Станислав Муратов (43 года) – заместитель руководителя Харьковской прокуратуры, за 2023 год получивший 1 152 155 грн пенсии. Впервые пенсию указал в своей декларации за 2020 год.

Несколько уступает ему также заместитель руководителя прокуратуры Харьковщины Андрей Кравченко (39 лет). В 2023 году он получил 1 015 225 грн пенсии. Впервые пенсия появилась в декларации Кравченко в 2021 году.

Тройку замыкает руководитель Харьковской областной прокуратуры Александр Фильчаков (45 лет). В 2023 году он задекларировал 823 071 грн пенсии. Согласно декларации, начал получать он ее в 2020 году.

Четвертое место занимает Екатерина Шевцова (42 года) – руководитель областной прокуратуры Черкасской области, которая за 2023 год получила 785 435 грн пенсии. Впервые пенсия указала в декларации за 2020 год.

Владимир Лымарь (47 лет). Первый заместитель руководителя прокуратуры Харьковской области. 714 749 грн пенсии указано в декларации за 2023 год. Начал его получать он в 2019 году.

Владислав Грюк, заместитель руководителя прокуратуры Черниговщины. Информации о возрасте в открытых источниках нет, однако, известно, что в органах прокуратуры работает с 2000 года. В 2023 году он получил 526 160 грн пенсии. А впервые указал ее в декларации за 2018 год.

Последний представитель прокуратуры Харьковщины в рейтинге – заместитель руководителя Александр Сузый (41 год). В 2023 году получил 439 576 грн пенсии. Согласно декларации, начал получать ее в 2021 году.

Немножко уступает в размере пенсии руководитель Запорожской областной прокуратуры Сергей Спильник (47 лет), который в прошлом году получил 433 713 грн пенсии. Начал получать ее он еще в 2017 году, то есть в возрасте 40 лет.

Руководитель Ровенской облпрокуратуры Андрей Рудницкий (51 год) в 2023 году задекларировал 424 671 грн пенсии. Впервые оно появилось в декларации Рудницкого еще в 2017 году.

Десятку замыкает заместитель руководителя Сумской прокуратуры Игорь Сидоренко (46 лет). Впервые пенсию в 406 224 он указал в декларации за 2023 год.

И.о. руководителя Николаевской прокуратуры Дениса Фальченко (42 года). В органах прокуратуры работает с 2004 года. Согласно декларации, пенсию начал получать в 2023 году и задекларировал 393120 грн пенсии.

Заместитель руководителя Сумской облпрокуратуры Алексей Ляшенко за свои 39 лет задекларировал 385 499 грн пенсии за прошлый год. А впервые указал ее в декларации за 2021 год, то есть в 36 лет.

Андрей Миколайчук (46 лет) – руководитель прокуратуры Тернопольщины. В 2023 году получил 326 331 грн пенсии. В 2021 году, когда ему было 43 года, Миколайчук стал указывать пенсию в своих декларациях.

Заместитель руководителя Кировоградской прокуратуры Елена Нестерова (50 лет). В 2023 году получила 298 100 грн. пенсии. Начала получать пенсию, согласно декларации, в 2017 году. В органах прокуратуры работает с 1999 года.

Замыкает самый молодой представитель этого рейтинга — заместитель руководителя Кировоградской областной прокуратуры Иса Танривердиев (36 лет). В 2023 году задекларировал 251 160 грн пенсии. Впервые начал указывать ее в декларации за 2022 год, то есть в 34 года. Трудовую деятельность в органах прокуратуры он начал в 2011 году.

Также журналисты проанализировали декларации других работников органов прокуратуры, кроме основных зарплат получающих пенсии. Всего удалось установить 215 человек в разных областях Украины.