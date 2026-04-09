Хайп или искренность: почему политики заговорили на языке «улиц»

В украинском публичном пространстве все чаще исчезает граница между официальным сообщением и эмоциональными сообщениями в соцсетях. Ненормативная лексика с трибуны Верховной Рады, "крепкое словечко" в Facebook мэра большого города и агрессивные атаки в Threads стали новой реальностью. Но что это на самом деле — вынужденная реакция на стресс войны или сознательная деградация политической культуры?

Фото: коллаж портала "Комментарии"

В нашем новом материале мы разбираемся:

Где проходит граница между военной экспрессией и откровенным хамством чиновников? Феномен Бориса Филатова: добавляет ли "искренняя брань" мэру баллов, или разрушает доверие к институту власти? "Очеловечение" через мат: почему фразы типа "ебаки" от Петра Порошенко становятся вирусными? Информационные атаки Дмитрия Гордона и Минобороны: есть ли агрессия в Threads эффективным оружием против врага?

На эти острые вопросы специально для портала "Комментарии" отвечают известный политолог Владимир Цыбулько и искусственный интеллект от Google.

"Мода на манипуляцию простонародьем": Владимир Цыбулько о травмированности общества и деградации политической эстетики

Политолог Владимир Цыбулько проанализировал причины роста агрессивной и ненормативной лексики в общественном пространстве Украины. По его словам, война обострила эмоции, а использование табуированных слов стало для политиков специфическим инструментом коммуникации с "простонародьем".

Эксперт отметил, что русская матерная лексика, которая является основой речи агрессора, была искусственно навязана украинцам во времена сталинизма и ГУЛАГа. Однако сегодня украинские лидеры сознательно идут на понижение "эстетической планки", пытаясь казаться более близкими к народу.

"Политики ощущают этические границы своего собеседника. Если тот играет на понижение, то политик поддается этому. Это способ вещателя напомнить, что ему так же больно, как и другим. Политики вынуждены сигнализировать: "я такой же, как вы, я не ханжа"", — объяснил Владимир Цыбулько.

Политолог привел пример бывшего спикера ВР Ивана Плюща, который, имея прекрасное образование, сознательно перешел на суржик, чтобы убрать барьер между собой и избирателями. В то же время, Цыбулько предостерегает, что чрезмерное упрощение стиля — это еще и инструмент манипуляции, ведь "сблизившись" с обществом легче донести свое мнение.

"Сейчас общество очень травмировано, и эта травма снимает табу на употребление ненормативной лексики. Но это временный инструмент, мода на это пойдет. Когда эмоциональное состояние стабилизируется, придет запрос на другие ценности и другую эстетику", – отметил эксперт.

По мнению Цыбулько, несмотря на нынешний запрос на "доступную речь", украинская политическая культура со временем вернется к своим настоящим ценностям, как только исчезнет фактор острого коллективного стресса.

Искусственный интеллект Gemini также представил себя политологом и психологом и ответил на ряд вопросов о нецензурной брани в медийном пространстве.

Предел этики: где кончается экспрессия?

Война легитимизировала агрессию как защитную реакцию, но для должностного лица граница проходит там, где эмоция превращается в обесценивание института. Публичное сообщение представителя власти – это не личный дневник, а акт государственной коммуникации. Когда экспрессия подменяет содержание, мы видим не "сильного лидера", а потерю самоконтроля. Профессиональная этика требует, чтобы эмоция усиливала государственную позицию, а не становилась самоцелью.

Феномен Бориса Филатова: искренность или разрушение?

Стиль мэра Днепра – это сознательная стратегия "своего парня". С точки зрения психологии, ругательства Филатова создают иллюзию короткой дистанции и отсутствия бюрократических фильтров. Однако системно это сказывается на имидже местного самоуправления. Если власти говорят на языке "подворотни", они теряют право требовать от граждан соблюдения правовой культуры. "Искренность" не является индульгенцией для хамства; она лишь маскирует нежелание выстраивать сложную, но цивилизованную коммуникацию.

"Ебаки" и очеловечение: хайп против культуры

Кейс Петра Порошенко или фразы о "фектинге, чекинге, ебакинге" — это проявления ситуативного очеловечивания. Находящееся в состоянии ПТСР общество воспринимает мат как маркер "свой-чужой". Это снимает напряжение, но на короткой дистанции. В долгосрочной перспективе это признак деградации: когда политик не может найти интеллектуальные аргументы и переходит на мат, он признает собственное бессилие перед сложностью реальности.

Атаки Гордона и представителей МО в Threads

Агрессивная лексика Дмитрия Гордона или официальных лиц в Threads по отношению к россиянам — это инструмент канализации гнева. С точки зрения психологии, это "терапия гневом" для внутренней аудитории. Однако, как информационное оружие на внешней арене это часто выглядит как слабость. Ругательство в ответ на преступления врага не останавливает врага, но может оттолкнуть умеренных западных союзников, ожидающих от Украины субъектности, а не только эмоциональных вспышек.

Соцсети и хайп: правила игры

Threads и X (Twitter) действительно диктуют лаконичность, где брань становится "крючком" для охватов. Это деформация стандартов. Политики становятся заложниками алгоритмов: чтобы получить лайк, нужно быть более радикальным. Это превращает государственное управление в бесконечное реалити-шоу, где хайп весит больше результата.

Ругательство в медиа: стресс или манипуляция?

Это сочетание обоих факторов. Для истощенного общества мат в медиа – это клапан для выпуска пара. Но для технологов это инструмент манипуляции. Эмоционально возбужденным человеком, который находится в состоянии "праведного гнева", легче управлять. Ругательство замыкает мышление на уровне рефлексов, выключая критический анализ действий власти.