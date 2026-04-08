Без цензури та емоцій: як журналіст Дмитро Гордон атакує російських зірок та пропагандистів у Threads
commentss НОВИНИ Всі новини

Без цензури та емоцій: як журналіст Дмитро Гордон атакує російських зірок та пропагандистів у Threads

Радикальні побажання для ворогів: Гордон влаштував рознос російським селебріті та Симоньян

8 квітня 2026, 19:57
Недилько Ксения

Український журналіст Дмитро Гордон обрав радикальну тактику спілкування з представниками країни-агресора у соцмережі Threads. Медійник регулярно з’являється в коментарях під дописами російських артистів та пропагандистів, не стримуючи себе у виразах.

Без цензури та емоцій: як журналіст Дмитро Гордон атакує російських зірок та пропагандистів у Threads

Дмитро Гордон і Філіп Кіркоров

Гордон активно "навідується" на сторінки таких діячів, як Стас Михайлов, Філіп Кіркоров, а також до російських військових. У своїх повідомленнях він свідомо відмовляється від дипломатичності, використовуючи нецензурну лексику та прямо бажаючи окупантам і їхнім поплічникам смерті.

Без цензури та емоцій: як журналіст Дмитро Гордон атакує російських зірок та пропагандистів у Threads - фото 2

Особливого розголосу набула його реакція на свято головної редакторки RT Маргарити Симоньян. Журналіст залишив вкрай різкий коментар під її постом-привітанням до дня народження.

Без цензури та емоцій: як журналіст Дмитро Гордон атакує російських зірок та пропагандистів у Threads - фото 2

"Нехай уже сконає скоріше, не томить", — емоційно відповів журналіст на публікацію пропагандистки.

Така агресивна манера спілкування стала візитівкою Гордона у цій соцмережі, де він продовжує публічно нагадувати російським зіркам про їхню відповідальність за підтримку війни.

Без цензури та емоцій: як журналіст Дмитро Гордон атакує російських зірок та пропагандистів у Threads - фото 2

Без цензури та емоцій: як журналіст Дмитро Гордон атакує російських зірок та пропагандистів у Threads - фото 2

Без цензури та емоцій: як журналіст Дмитро Гордон атакує російських зірок та пропагандистів у Threads - фото 2

Попри агресивну риторику щодо ворогів, журналіст демонструє зовсім інший бік у спілкуванні з родиною. Свою дружину, Олесю Бацман, він також не залишає без уваги в соцмережах. Під її новими світлинами Гордон регулярно залишає щирі захоплені коментарі, пишучи: "Неземна краса!".

Без цензури та емоцій: як журналіст Дмитро Гордон атакує російських зірок та пропагандистів у Threads - фото 2

Нагадаємо, портал "Коментарі" писав, що соціальні мережі Міністерства оборони України продовжують дивувати нестандартними підходами до ведення інформаційної боротьби. Цього разу під приціл креативників відомства у мережі Threads потрапив затятий прихильник путінського режиму Микола Басков.



