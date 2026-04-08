Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
Без цензуры и эмоций: как журналист Дмитрий Гордон атакует российских звезд и пропагандистов в Threads
Без цензуры и эмоций: как журналист Дмитрий Гордон атакует российских звезд и пропагандистов в Threads

Радикальные пожелания для врагов: Гордон устроил разнос по российским селебрити и Симоньян

8 апреля 2026, 19:57
Автор:
Недилько Ксения

Украинский журналист Дмитрий Гордон избрал радикальную тактику общения с представителями страны-агрессора в соцсети Threads. Медийщик регулярно появляется в комментариях под сообщениями русских артистов и пропагандистов, не сдерживая себя в выражениях.

Дмитрий Гордон и Филипп Киркоров

Гордон активно "посещает" страницы таких деятелей, как Стас Михайлов, Филипп Киркоров, а также российских военных. В своих сообщениях он сознательно отказывается от дипломатичности, используя нецензурную лексику и прямо желая оккупантам и их приспешникам смерти.

Особую огласку приобрела его реакция на праздник главной редактора RT Маргариты Симоньян. Журналист оставил очень резкий комментарий под ее постом-поздравлением ко дню рождения.

"Пусть уж сдохнет поскорее, не томит", — эмоционально ответил журналист на публикацию пропагандистки.

Такая агрессивная манера общения стала визитной карточкой Гордона в этой соцсети, где он продолжает напоминать российским звездам об их ответственности за поддержку войны.

Несмотря на агрессивную риторику по отношению к врагам, журналист демонстрирует совсем другую сторону в общении с семьей. Свою жену, Олесю Бацман, он тоже не оставляет без внимания в соцсетях. Под ее новыми фотографиями Гордон регулярно оставляет искренние восторженные комментарии, отмечая: "Неземная красота!".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что социальные сети Министерства обороны Украины продолжают удивлять нестандартными подходами к ведению информационной борьбы. В этот раз под прицел креативщиков ведомства в сети Threads попал ярый сторонник путинского режима Николай Басков.



