«Відеомем року»: Петро Порошенко жорстко пройшовся по «популізму» влади прямо у сесійній залі

Лідер фракції "Європейська Солідарність" Петро Порошенко під час виступу у Верховній Раді піддав гострій критиці соціально-економічні ініціативи Кабінету Міністрів. Зокрема, політик висловив невдоволення програмою "Національний кешбек", назвавши подібні кроки влади популістськими та недоцільними в умовах війни.

Виступ п'ятого президента став вірусним у соціальних мережах через використання експресивної та нецензурної лексики, якою він підсумував своє ставлення до дій уряду.

"Фектінг, чекінг, єбакінг, і інші непотреби популістські", — перерахував Петро Порошенко з головної трибуни країни.

Експресивна цитата швидко перетворилася на мережевий мем, викликавши жваві дискусії серед користувачів. Порошенко наполягає, що замість впровадження "кешбеків", держава має зосередити всі ресурси на підтримці Збройних Сил України та реальному секторі економіки, а не на заходах, які він вважає "піаром".

Наразі представники провладної фракції офіційно не прокоментували різкі висловлювання колеги, проте фрагменти відео продовжують набирати тисячі переглядів на різних медіаплатформах.

