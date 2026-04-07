logo

BTC/USD

67958

ETH/USD

2073.12

USD/UAH

43.49

EUR/UAH

50.27

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Скандалы «Видеомем года»: Петр Порошенко жестко прошелся по «популизму» власти прямо в сессионном зале
commentss НОВОСТИ Все новости

«Видеомем года»: Петр Порошенко жестко прошелся по «популизму» власти прямо в сессионном зале

«Ебакинг и другой хлам»: Петр Порошенко эмоционально раскритиковал правительственные программы с трибуны Рады

7 апреля 2026, 18:32
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Недилько Ксения

Лидер фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде подверг острой критике социально-экономические инициативы Кабинета Министров. В частности, политик выразил недовольство программой "Национальный кэшбек", назвав подобные шаги власти популистскими и нецелесообразными в условиях войны.

Выступление пятого президента стало вирусным в социальных сетях из-за использования экспрессивной и нецензурной лексики, которой он подытожил свое отношение к действиям правительства.

"Фектинг, чекинг, ебакинг, и другой популистский хлам", — перечислил Петр Порошенко с главной трибуны страны.

Экспрессивная цитата быстро превратилась в сетевой мем, вызвав оживленные дискуссии среди пользователей. Порошенко настаивает, что вместо внедрения "кэшбеков" государство должно сосредоточить все ресурсы на поддержке Вооруженных Сил Украины и реальном секторе экономики, а не на мероприятиях, которые он считает "пиаром".

Представители провластной фракции официально не прокомментировали резкие высказывания коллеги, однако фрагменты видео продолжают набирать тысячи просмотров на различных медиаплатформах.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что народный депутат Юрий Камельчук откровенно рассказал о негативном влиянии парламентской деятельности на физическое состояние законодателей. По его мнению, условия работы в сессионном зале далеки от идеальных и провоцируют ряд медицинских проблем.

Политик подчеркнул, что пребывание в Верховной Раде негативно отражается на многих функциях организма. "Это не окопы, но Верховная Рада для здоровья – ужасное место", — эмоционально подытожил Камельчук, сравнивая условия в тылу и на фронте.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости