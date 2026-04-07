«Видеомем года»: Петр Порошенко жестко прошелся по «популизму» власти прямо в сессионном зале

Недилько Ксения
Лидер фракции "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления в Верховной Раде подверг острой критике социально-экономические инициативы Кабинета Министров. В частности, политик выразил недовольство программой "Национальный кэшбек", назвав подобные шаги власти популистскими и нецелесообразными в условиях войны.
Петр Порошенко
Выступление пятого президента стало вирусным в социальных сетях из-за использования экспрессивной и нецензурной лексики, которой он подытожил свое отношение к действиям правительства.
Экспрессивная цитата быстро превратилась в сетевой мем, вызвав оживленные дискуссии среди пользователей. Порошенко настаивает, что вместо внедрения "кэшбеков" государство должно сосредоточить все ресурсы на поддержке Вооруженных Сил Украины и реальном секторе экономики, а не на мероприятиях, которые он считает "пиаром".
Представители провластной фракции официально не прокомментировали резкие высказывания коллеги, однако фрагменты видео продолжают набирать тысячи просмотров на различных медиаплатформах.
