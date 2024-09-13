Фильм «русские на войне» не будут показывать в Торонто

Показы фильма "русские на войне", режиссёр которого, Анастасия Трофимова, из россии, в пятницу, субботу и воскресенье отменены в Торонто, поскольку организаторам кинофестиваля стало известно о существенных угрозах для работы фестиваля и общественной безопасности. Такое заявление 12 сентября опубликовали организаторы фестиваля TIFF, которые ранее сообщали о возобновлении показа скандальной ленты.

Кадр из фильма "Русские на войне": Анастасия Трофимова Фото: Скриншот

"Хотя мы твердо придерживаемся нашего вчерашнего заявления, это решение было принято в целях обеспечения безопасности всех гостей, сотрудников и волонтеров фестиваля.

Это беспрецедентный шаг для TIFF.

Как культурное учреждение, мы поддерживаем гражданский дискурс о фильмах и посредством фильмов, включая различия во мнениях, и мы полностью поддерживаем мирные собрания. Однако мы получили сообщения, указывающие на потенциальную активность в ближайшие дни, которая представляет значительный риск; учитывая серьезность этих опасений, мы не можем действовать так, как планировалось.

Это было невероятно трудное решение. Когда мы выбираем фильмы, мы руководствуемся миссией TIFF, нашими ценностями и принципами программирования. Мы считаем, что этот фильм заслужил место в программе нашего фестиваля, и мы обязуемся показать его, когда это будет безопасно", – отметили в TIFF.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Фильм "Русские на войне" в Торонто: показ отменён под давлением протестов

На Международном кинофестивале в Торонто был отменён показ фильма "Русские на войне", режиссёр которого, Анастасия Трофимова, из россии. Это решение принял канадский общественный вещатель TVO после того, как против показа выступило украинское МИД и многие люди выразили своё недовольство акциями протеста. Фильм был показан лишь небольшой группе журналистов, хотя планировался к общему просмотру. Подробности – по ссылке.