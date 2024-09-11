Фильм "Русские на войне" в Торонто: показ отменён под давлением протестов

На Международном кинофестивале в Торонто был отменён показ фильма "Русские на войне", режиссёр которого, Анастасия Трофимова, из России. Это решение принял канадский общественный вещатель TVO после того, как против показа выступило украинское МИД и многие люди выразили своё недовольство акциями протеста. Фильм был показан лишь небольшой группе журналистов, хотя планировался к общему просмотру.

Отмена показа российского фильма в Торонто

Фильм был снят при финансовой поддержке правительства Канады, которое выделило на него 340 тысяч долларов. Он вызвал возмущение, так как пытался показать российских солдат, участвующих в военных действиях на Украине, как "обычных людей". В ответ на протесты украинцев и требования украинского правительства отменить показ, руководство TVO заявило, что больше не будет поддерживать этот фильм и пересмотрит решение о его финансировании.

Во время закрытого показа фильма у театра Scotiabank в Торонто прошли массовые протесты. Протестующие держали плакаты с надписями "русские — убийцы" и "Русские на войне — это пропаганда". Также были высказаны мнения о том, что поддержка такого фильма способствует распространению российской пропаганды и игнорирует факты о военных преступлениях.

Посол Украины в Канаде Юлия Ковалив критиковала фильм и его финансирование, упомянув в своём твите о преступлениях, совершённых российскими солдатами в Украине, включая нападения на гражданские объекты и убийства.

"Финансирование и защиту такого позорного "документального фильма" можно оправдать только поддержкой российской пропаганды и отрицанием тысяч военных преступлений, совершенных российскими солдатами, в том числе в Буче, Ирпене, Изюме и нападение на детскую больницу "Охматдет", — написала посол Украины в Канаде Юлия Ковалив в своем Twitter.