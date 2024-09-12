Фильм «русские на войне» все равно покажут – официальное заявление кинофестиваля

TIFF признает и уважает выраженную обеспокоенность и обсуждение, происходящее вокруг канадского документального фильма "Русские на войне", тем не менее, премьера фильма в Северной Америке состоится в конце этой недели, как и было запланировано. Об этом говорится в официальном заявлении кинофестиваля TIFF относительно канадского документального фильма "Русские на войне", информирует портал "Комментарии".

Кадр из фильма "Русские на войне": Анастасия Трофимова Фото: Скриншот

"Этот документальный фильм является официальным совместным производством Канады и Франции при финансировании нескольких канадских агентств как на федеральном, так и на провинциальном уровне. Мы понимаем, что он был снят без ведома или участия каких-либо российских правительственных агентств. По нашему мнению, этот фильм никоим образом не следует считать российской пропагандой. Хотя мы понимаем обеспокоенность, выраженную многими, мы считаем, как и Венецианский кинофестиваль и другие международные фестивали, которые запрограммировали фильм, что этот канадский документальный фильм заслуживает места в нашем выборе", – говорится в заявлении.

Организаторы фестиваля отметили, что выступают за право художников и деятелей культуры свободно выражать справедливые политические комментарии и выступают против цензуры.

"Мы понимаем и глубоко чувствуем страданиям украинского народа в результате незаконного российского вторжения. Занимаясь искусством, созданным в это политически напряженное время, мы руководствуемся демократическими ценностями свободы совести, мнения, выражения и мирных собраний, защищенными в Канадской хартии прав и свобод для всех канадцев, включая канадских художников", – резюмировали организаторы TIFF.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Фильм "Русские на войне" в Торонто: показ отменён под давлением протестов

На Международном кинофестивале в Торонто был отменён показ фильма "Русские на войне", режиссёр которого, Анастасия Трофимова, из россии. Это решение принял канадский общественный вещатель TVO после того, как против показа выступило украинское МИД и многие люди выразили своё недовольство акциями протеста. Фильм был показан лишь небольшой группе журналистов, хотя планировался к общему просмотру. Подробности – по ссылке.