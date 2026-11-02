Фейкова "скорая" и темное прошлое: кто заявил о "незаконном" содержании военных под Киевом

Инцидент в Петропавловской Борщаговке Киевской области, сопровождавшийся столкновениями и вмешательством правоохранителей, получил новый поворот. Журналисты установили личность женщины, которая первой заявила о якобы незаконном содержании военных и вызвала полицию. Она представилась владелицей частной клиники "Мед-престиж", однако выяснилось, что медучреждение прекратило работу еще в 2023 году.

Кто поднял скандал в Борщаговке по содержанию военных: СМИ разоблачили Валентину Молоду

Кто сообщил о "незаконном" содержании военных

По данным "Общественного", женщина по имени Валентина утверждала, что в здании более 37 дней удерживают мужчину после операции. Также она говорила о четырех раненых, которые якобы нуждались в медицинской помощи.

Начальник управления превентивной деятельности полиции Киевщины Борис Бреус подтвердил "Следству.Инфо", что правоохранителей вызвала именно эта женщина. После ее заявлений у здания стали собираться местные жители и другие граждане.

По информации YouControl, ООО "Мед-престиж" зарегистрировали в 2012 году в Николаеве. Владелец компании Михаил Фурман рассказал, что клиника фактически прекратила деятельность в 2023 году. Компания имела пять автомобилей скорой помощи: один передали военным, а четыре продали. Автомобиль, появившийся в Петропавловской Борщаговке, был продан в 2024 году.

Фурман подчеркнул, что новые владельцы должны были снять логотипы компании и не имели права представляться ее представителями.

Кто такая Валентина Молодая

По данным расследования "Следствия.Инфо", женщину зовут Валентина Молодая. Она работает в сфере пластической и эстетической медицины, а также связана с несколькими общественными организациями и медицинскими проектами, в частности "Международная ассоциация врачей-инъекционистов в области эстетической медицины", Святошинской районной в городе Киеве федерации дзюдо и единоборств, ООО "Медицинский центр геронт экстренной медицины "Прайм"", ОО "Всеукраинский альянс граждан социально-патриотических проектов и национального развития "Бок о бок"".

Журналисты также сообщили о предыдущих судебных и правоохранительных историях, связанных с Молодой. В частности, в 2020 году в отношении нее было открыто уголовное производство по факту умышленного легкого телесного повреждения. Как пишет "Следствие.Инфо", в 2020 году Молодая имела долг более 112 000 гривен в АО "ДЕЛЬТА БАНК". Также СМИ указывают, что согласно реестру судебных решений, она также ездила в состоянии алкогольного опьянения за рулем, совершила ДТП в Сходнице, а впоследствии покинула место аварии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о скандале с содержанием людей под Киевом: первые заявления Буданова, прибывшего на место столкновений.

Также "Комментарии" писали, что "Азов" отреагировал на скандал в Борщаговке, где якобы пытали бойцов.