Скандал з утриманням людей під Києвом: перші заяви Буданова, який прибув на місце сутичок

У Петропавлівській Борщагівці на Київщині 2 листопада стався резонансний інцидент із сутичками та залученням правоохоронців. У соціальних мережах з'явилися повідомлення про нібито незаконне утримання близько 40 людей у підвалі приватного будинку. На місце подій прибув керівник Офісу президента Кирило Буданов, який заявив, що особисто контролюватиме розслідування.

Сутички у Петропавлівській Борщагівці: на місце прибув Буданов

За інформацією очевидців та журналістів, людей, які перебували всередині будівлі, почали виводити назовні. На місці також працювали бійці спецпідрозділу КОРД. Під час інциденту було чути постріли та застосовувався газ.

Кирило Буданов особисто прибув до Петропавлівської Борщагівки. Під час перебування на місці він поспілкувався з підлітком, якого виявили у будівлі. Керівник Офісу президента допоміг хлопцеві зв'язатися із сестрою та домовився, щоб родичі приїхали й забрали його додому.

Буданов пообіцяв покарати винних

Кирило Буданов заявив, що навіть можливі випадки самовільного залишення військовослужбовцями місця служби не виправдовують протиправних дій щодо них. За його словами, приховати обставини інциденту вже неможливо через широкий суспільний розголос. Він узяв ситуацію під особистий контроль і пообіцяв домогтися відповідальності осіб, причетних до заподіяння шкоди дитині.

Розслідуванням займатимуться Державне бюро розслідувань, Офіс генерального прокурора та інші правоохоронні органи. Також перевірять умови роботи подібних об'єктів і причини випадків самовільного залишення військових частин.

Військових намагалися доправити до лікарні

Буданов повідомив, що до будівлі змогли потрапити понад десять людей. Вони оглянули приміщення та отримали відповіді на свої запитання. За його словами, заручників у будинку немає. Буданов також зазначив, що "таких будівель багато":

"От якраз чому такі будівлі існують, що відбувається, чому у нас є СЗЧ, чому у нас є інші проблеми – разом з орггрупою, яка з вас і сформована, з завтрашнього дня ми всі почнемо розбиратися. Зранку", — сказав Буданов.

Окремо тривала організація виїзду автобуса з військовослужбовцями, яким потрібна медична допомога. Їх планували доправити до лікарні. Буданов особисто допомагав відтягувати поліцейські автомобілі, щоб звільнити проїзд для автобуса.

Керівник Офісу президента наголосив, що питання умов перебування військових у будівлі та причин самовільного залишення частин перевірятимуть окремо. За його словами, розгляд цих обставин продовжиться наступного дня.

Що відомо про сутички у Петропавлівській Борщагівці

Нагадаємо, що після появи відео в соцмережах користувачі почали повідомляти про можливе незаконне утримання людей. Поліція Київщини спростувала інформацію про наявність заручників і загибель одного з них.

За словами командувача Національної гвардії Олександра Півненка, будівля використовувалася для тимчасового розміщення військовослужбовців Нацгвардії. На місці працювали бійці КОРД, представники Офісу військового омбудсмана та командування Нацгвардії.