Фейкова "швидка" і темне минуле: хто заявив про "незаконне" утримання військових під Києвом

Інцидент у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, який супроводжувався сутичками та втручанням правоохоронців, отримав новий поворот. Журналісти встановили особу жінки, яка першою заявила про нібито незаконне утримання військових і викликала поліцію. Вона представилася власницею приватної клініки "Мед-престиж", однак з'ясувалося, що медзаклад припинив роботу ще у 2023 році.

Хто зчинив скандал у Борщагівці з утримання військових: ЗМІ викрили Валентину Молоду

Хто повідомив про "незаконне" утримання військових

За даними "Суспільного", жінка на ім'я Валентина стверджувала, що в будівлі понад 37 днів утримують чоловіка після операції. Також вона говорила про чотирьох поранених, які нібито потребували медичної допомоги.

Начальник управління превентивної діяльності поліції Київщини Борис Бреус підтвердив "Слідству.Інфо", що правоохоронців викликала саме ця жінка. Після її заяв біля будівлі почали збиратися місцеві жителі та інші громадяни.

За інформацією YouControl, ТОВ "Мед-престиж" зареєстрували у 2012 році в Миколаєві. Власник компанії Михайло Фурман розповів журналістам, що клініка фактично припинила діяльність у 2023 році. Компанія мала п'ять автомобілів швидкої допомоги: один передали військовим, а чотири продали. Автомобіль, який з'явився у Петропавлівській Борщагівці, продали у 2024 році.

Фурман наголосив, що нові власники мали зняти логотипи компанії та не мали права представлятися її представниками.

Хто така Валентина Молода

За даними розслідування "Слідства.Інфо", жінку звати Валентина Молода. Вона працює у сфері пластичної та естетичної медицини, а також пов'язана з кількома громадськими організаціями та медичними проєктами, зокрема "Міжнародна асоціація лікарів-ін’єкціоністів в галузі естетичної медицини", Святошинської районної у місті Києві федерації дзюдо та єдиноборств, ТОВ "Медичний центр геронтології, реконструктивної, пластичної та естетичної хірургії, екстреної медицини "Прайм"", ГО "Всеукраїнський альянс громадян соціально-патріотичних проєктів та національного розвитку "Пліч-о-пліч"".

Журналісти також повідомили про попередні судові та правоохоронні історії, пов'язані з Молодою. Зокрема, у 2020 році щодо неї відкрили кримінальне провадження за фактом умисного легкого тілесного ушкодження. Як пише"Слідство.Інфо", у 2020 році Молода мала борг понад 112 000 гривень в АТ "ДЕЛЬТА БАНК". Також ЗМІ вказують, що згідно з реєстром судових рішень, вона також їздила в стані алкогольного сп’яніння за кермом, скоїла ДТП у Східниці, а згодом залишила місце аварії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв про скандал з утриманням людей під Києвом: перші заяви Буданова, який прибув на місце сутичок.

Також "Коментарі" писали, що "Азов" відреагував на скандал у Борщагівці, де нібито катували бійців.