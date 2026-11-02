"Азов" відреагував на скандал у Борщагівці: що відомо про катування військових

У Петропавлівській Борщагівці на Київщині розгорівся скандал навколо військового об'єкта Національної гвардії України. Після повідомлень у соцмережах про можливі катування військовослужбовців біля будівлі зібралися цивільні. У 1-му корпусі НГУ "Азов" прокоментували ситуацію та повідомили про виявлених військових з травмами.

Олександр Півненко прибув на місце сутичок у Петропавлівській Борщагівці

Як зазначили у пресслужбі корпусу, інцидент стався на території тимчасового пункту дислокації військової частини 3121, яка належить до 1-го корпусу НГУ "Азов".

2 листопада в соціальних мережах почала поширюватися неперевірена інформація про нібито катування військових на території військового містечка. Після цього до об'єкта прийшли цивільні громадяни, які вимагали видати їм мобілізованих військовослужбовців. Отримавши відмову, люди заблокували роботу об'єкта та намагалися потрапити всередину без дозволу. На місце прибув командувач Національної гвардії Олександр Півненко.

За інформацією "Азову", у приміщенні перебували мобілізовані військовослужбовці, а також бійці, затримані після самовільного залишення військової частини (СЗЧ), які очікували подальшого розподілу. Під час перевірки з'ясувалося, що четверо військовослужбовців мали тілесні ушкодження. Їх негайно направили до госпіталю для медичного обстеження. У корпусі наголосили, що будь-які випадки насильства щодо військових є неприпустимими.

"У випадку, якщо буде встановлено факт незаконних насильницьких дій на території військового містечка, винні понесуть справедливе покарання", — заявили у пресслужбі "Азову".

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що очільник МВС Іван Вигівський оголосив про службове розслідування після сутичок у Петропавлівській Борщагівці.

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