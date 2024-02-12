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Фарион проиграла суд по восстановлению в должности преподавателя во «Львовской политехнике»

Галицкий районный суд отклонил иск Ирины Фарион о ее возобновлении в должности преподавателя «Львовской политехники". Суд признал, что высказывания филолога демотивируют защитников на фронте, передает портал «Комментарии»

сегодня, 19:14
Автор:
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Ткачик Олеся
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Ирина Фарион не смогла восстановиться в должности преподавателя "Львовской политехники". Судья признал, что понятие "аморального поступка", за который была уволена филологиня, не определяется трудовым законодательством. Поэтому суд, как орган, осуществляющий правосудие, принялся по своему усмотрению давать оценку тому или иному действию, которое может свидетельствовать о нарушении общепринятых норм и правил.

Фарион проиграла суд по восстановлению в должности преподавателя во «Львовской политехнике»

Ирина Фарион проиграла суд

При этом суд полагает, что поведение Фарион унижает человеческую честь и достоинство.

"Трудно представить, что испытывают защитники нашего государства, которые в силу тех или иных обстоятельств используют русский язык в общении, когда слышат, что их оценивают таким образом. Оценивая моральный аспект высказываний истца, нельзя оставить без внимания чувства военнослужащих названной категории, среди которых, вне всякого сомнения, есть люди, которые получили ранения или инвалидность на всю жизнь, а также чувства родных и близких погибших героев.
, – говорится в решении суда.

При этом судья обратил внимание, что Фарион может свободно выражать свои мысли, благодаря тому, что ее также защищают военнослужащие.

Известно, что Ирина Фарион имеет право подать апелляцию на решение суда. Для этого у нее есть 30 дней.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что в конце 2023 года Фарион заявила, что не может считать русскоязычных военных украинцами. Более того, она назвала их "москворотыми быками, порочащими ВСУ". После таких заявлений омбудсмен Дмитрий Лубинец обратился в Национальную полицию Украины, СБУ с просьбой дать оценку действиям Фарион.

Также "Комментарии" сообщали, что на фоне студенческих протестов после скандала, "Львовская политехника" уволила Фарион с должности профессора кафедры украинского языка. Повод — нарушение статьи 41 Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением этой работы. После этого Фарион сообщила, что идет в суд обжаловать свое увольнение.

Кроме того, "Комментарии" рассказывали, что ситуация с Фарионом показала , что несмотря на достаточно жесткую систему управления из-за войны, у нас все равно работает демократия, механизмы обратных связей.




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