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Фарион отреагировала на задержание Гринкевича на русском: "для полиции закон неписан"

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень и языковед Ирина Фарион отреагировали на русский язык правоохранителя ДБР во время задержания Гринкевича.

сегодня, 18:33
Автор:
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Slava Kot
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Бывший народный депутат и языковед Ирина Фарион раскритиковала видео от ДБР на котором задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича. Фарион обратила внимание, что спецслужащий говорит к задержанному на русском языке. В Государственном бюро расследований отреагировали на инцидент.

Фарион отреагировала на задержание Гринкевича на русском: "для полиции закон неписан"

Фарион отреагировала на задержание Гринкевича. Фото из открытых источников

Фарион прокомментировала задержание и заявила, что Гринкевичи "ловкие пешки", а "исполнители и создатели коррупции в Минобороне". Языковед призвала от правоохранительных органов назвать фамилии заказчиков. В конце сообщения также Фарион раскритиковала работника ДБР, задержавшего Романа Гринкевича и говорил с ним русском.

"Какого черта задерживатель гринкевича говорит на языке врага? Так его московиты задержали? Или для полиции закон неписан…", — пишет Фариаон в социальных сетях.

На ситуацию также отреагировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, который сообщил, что ожидает ответа от Государственного бюро расследований по русскому языку от госслужащего.

"Собираем дополнительные материалы, а между тем надеемся на официальный комментарий Бюро. Думаю, они должны это объяснить также, причем в первую очередь", — сказал Кремень изданию hromadske.

Со временем ситуацию прокомментировала советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян, которая сказала, что "очень спешили", однако "провели воспитательную работу, все исправили".

Отметим, что в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 9 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, к тем, кто обязан владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей принадлежат, в частности, правоохранители.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фарион попала в языковой скандал из-за заявлений о говорящих на русском солдатах ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что правоохранительные органы нашли и задержали Романа Гринкевича в Одессе.



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Обсуждения

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сегодня, 19:00

Нехай наведе порядок в пОПі корумпованого Фюрера з російською щелепою. Там тільки на публику розмовляють українською, а між собою вся атмосфера на Банковій російськомовна. Як русский мир: за Сталіна всі на нього рівнялись і працювали вночі; за Путіна всі на татамі побігли; за Єльцина фанатичними сектантами ставали. За нашого Фюрера всі намагаються мужнє хутро на обличчі відростити і зеленими чоловічками одягатись. Та там і ментальність і погляди російські: ворожі.


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