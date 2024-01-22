Фарион отреагировала на задержание Гринкевича на русском: "для полиции закон неписан"

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Slava Kot
Бывший народный депутат и языковед Ирина Фарион раскритиковала видео от ДБР на котором задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича. Фарион обратила внимание, что спецслужащий говорит к задержанному на русском языке. В Государственном бюро расследований отреагировали на инцидент.
Фарион отреагировала на задержание Гринкевича. Фото из открытых источников
Фарион прокомментировала задержание и заявила, что Гринкевичи "ловкие пешки", а "исполнители и создатели коррупции в Минобороне". Языковед призвала от правоохранительных органов назвать фамилии заказчиков. В конце сообщения также Фарион раскритиковала работника ДБР, задержавшего Романа Гринкевича и говорил с ним русском.
На ситуацию также отреагировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, который сообщил, что ожидает ответа от Государственного бюро расследований по русскому языку от госслужащего.
Со временем ситуацию прокомментировала советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян, которая сказала, что "очень спешили", однако "провели воспитательную работу, все исправили".
Отметим, что в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 9 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, к тем, кто обязан владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей принадлежат, в частности, правоохранители.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фарион попала в языковой скандал из-за заявлений о говорящих на русском солдатах ВСУ.
Также "Комментарии" писали, что правоохранительные органы нашли и задержали Романа Гринкевича в Одессе.
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Нехай наведе порядок в пОПі корумпованого Фюрера з російською щелепою. Там тільки на публику розмовляють українською, а між собою вся атмосфера на Банковій російськомовна. Як русский мир: за Сталіна всі на нього рівнялись і працювали вночі; за Путіна всі на татамі побігли; за Єльцина фанатичними сектантами ставали. За нашого Фюрера всі намагаються мужнє хутро на обличчі відростити і зеленими чоловічками одягатись. Та там і ментальність і погляди російські: ворожі.