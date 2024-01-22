Фарион отреагировала на задержание Гринкевича на русском: "для полиции закон неписан"

Бывший народный депутат и языковед Ирина Фарион раскритиковала видео от ДБР на котором задержали сына львовского бизнесмена Игоря Гринкевича Романа Гринкевича. Фарион обратила внимание, что спецслужащий говорит к задержанному на русском языке. В Государственном бюро расследований отреагировали на инцидент.



Фарион отреагировала на задержание Гринкевича. Фото из открытых источников

Фарион прокомментировала задержание и заявила, что Гринкевичи "ловкие пешки", а "исполнители и создатели коррупции в Минобороне". Языковед призвала от правоохранительных органов назвать фамилии заказчиков. В конце сообщения также Фарион раскритиковала работника ДБР, задержавшего Романа Гринкевича и говорил с ним русском.

"Какого черта задерживатель гринкевича говорит на языке врага? Так его московиты задержали? Или для полиции закон неписан…", — пишет Фариаон в социальных сетях.

На ситуацию также отреагировал уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень, который сообщил, что ожидает ответа от Государственного бюро расследований по русскому языку от госслужащего.

"Собираем дополнительные материалы, а между тем надеемся на официальный комментарий Бюро. Думаю, они должны это объяснить также, причем в первую очередь", — сказал Кремень изданию hromadske.

Со временем ситуацию прокомментировала советница по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян, которая сказала, что "очень спешили", однако "провели воспитательную работу, все исправили".

Отметим, что в соответствии с пунктами 7 и 8 статьи 9 закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, к тем, кто обязан владеть государственным языком и применять его при исполнении служебных обязанностей принадлежат, в частности, правоохранители.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Фарион попала в языковой скандал из-за заявлений о говорящих на русском солдатах ВСУ.

Также "Комментарии" писали, что правоохранительные органы нашли и задержали Романа Гринкевича в Одессе.