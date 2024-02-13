Фарион отреагировала на решение суда: Путин искренне аплодирует

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Ткачик Олеся
Ирина Фарион заявила, что решение Галицкого районного суда, отклонившего ее иск, не стало для нее неожиданным. Она считает, что суд полностью себя дискредитировал.
Ирина Фарион готовит апелляцию на решение суда
Экс-нардеп сообщила, что будет подавать апелляцию. При этом она борется не столько за возвращение должности, сколько за справедливость.
При этом она добавила, что идеи, за которые она борется – вечны, в отличие от политиков.
Напомним, как сообщал портал "Комментарии" Ирина Фарион в конце 2023 года попала в скандал, обозвав военных ВСУ, говорящих на русском языке "москововоротыми быками".
Также "Комментарии" сообщали, что на фоне студенческих протестов после скандала, "Львовская политехника" уволила Фарион с должности профессора кафедры украинского языка. Повод — нарушение статьи 41 Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением этой работы. После этого Фарион сообщила, что идет в суд обжаловать свое увольнение.
Вместе с тем, Галицкий суд принял решение отклонить иск Фарион и признал, что она таки совершила "аморальный поступок". На обжалование решения у политика есть 30 дней.
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