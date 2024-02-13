Фарион отреагировала на решение суда: Путин искренне аплодирует

Ирина Фарион заявила, что решение Галицкого районного суда, отклонившего ее иск, не стало для нее неожиданным. Она считает, что суд полностью себя дискредитировал.

Ирина Фарион готовит апелляцию на решение суда

"То, что написал этот судья, не имеет ничего общего с правовыми обоснованиями. Это заказная политическая публицистика, являющаяся полной дисквалификацией львовского судьи. Этого следовало ожидать",

– заявила Фарион.

Экс-нардеп сообщила, что будет подавать апелляцию. При этом она борется не столько за возвращение должности, сколько за справедливость.

"Нельзя превращать государство в концлагерь 30-х или 60-70-х годов и увольнять с работы по политическим убеждениям. Путин искренне аплодирует такому решению, как и офис президента окровавленной Украины",

– написала Фарион.

При этом она добавила, что идеи, за которые она борется – вечны, в отличие от политиков.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии" Ирина Фарион в конце 2023 года попала в скандал, обозвав военных ВСУ, говорящих на русском языке "москововоротыми быками".

Также "Комментарии" сообщали, что на фоне студенческих протестов после скандала, "Львовская политехника" уволила Фарион с должности профессора кафедры украинского языка. Повод — нарушение статьи 41 Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением этой работы. После этого Фарион сообщила, что идет в суд обжаловать свое увольнение.

Вместе с тем, Галицкий суд принял решение отклонить иск Фарион и признал, что она таки совершила "аморальный поступок". На обжалование решения у политика есть 30 дней.



