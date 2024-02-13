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Фарион отреагировала на решение суда: Путин искренне аплодирует

Бывший нардеп Ирина Фарион пообещала подать апелляцию и дальше бороться за возобновление ее в должности преподавателя во «Львовской политехнике», об этом она написала в соцсетях. По ее словам, нельзя допустить превращения государства «в концлагерь»

сегодня, 11:32
Автор:
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Ткачик Олеся
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Ирина Фарион заявила, что решение Галицкого районного суда, отклонившего ее иск, не стало для нее неожиданным. Она считает, что суд полностью себя дискредитировал.

Фарион отреагировала на решение суда: Путин искренне аплодирует

Ирина Фарион готовит апелляцию на решение суда

"То, что написал этот судья, не имеет ничего общего с правовыми обоснованиями. Это заказная политическая публицистика, являющаяся полной дисквалификацией львовского судьи. Этого следовало ожидать",
– заявила Фарион.

Экс-нардеп сообщила, что будет подавать апелляцию. При этом она борется не столько за возвращение должности, сколько за справедливость.

"Нельзя превращать государство в концлагерь 30-х или 60-70-х годов и увольнять с работы по политическим убеждениям. Путин искренне аплодирует такому решению, как и офис президента окровавленной Украины",
– написала Фарион.

При этом она добавила, что идеи, за которые она борется – вечны, в отличие от политиков.

Напомним, как сообщал портал "Комментарии" Ирина Фарион в конце 2023 года попала в скандал, обозвав военных ВСУ, говорящих на русском языке "москововоротыми быками".

Также "Комментарии" сообщали, что на фоне студенческих протестов после скандала, "Львовская политехника" уволила Фарион с должности профессора кафедры украинского языка. Повод — нарушение статьи 41 Кодекса законов о труде: совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, не совместимого с продолжением этой работы. После этого Фарион сообщила, что идет в суд обжаловать свое увольнение.

Вместе с тем, Галицкий суд принял решение отклонить иск Фарион и признал, что она таки совершила "аморальный поступок". На обжалование решения у политика есть 30 дней.




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