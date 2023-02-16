Фантазер: Обмененный госпредатель и кум Путина Виктор Медведчук заявил, что в Москве живое вынужденно

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Моесеенко Валентина
Предатель Украины, экснардеп и кум российского президента Виктор Медведчук, которого в сентябре 2022 года обменяли в России на наших военнопленных, признался, что сейчас живет в Москве, пишут "Комментарии".
Виктор Медведчук говорит, что не покидал Украину сам, а его «обменяли»
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Похоже, он до сих пор надеется на возвращение в Украину, а примеру беглого президента его так и ничему не научил.
По данным кремлевских СМИ, изменник там виделся со своей младшей дочерью Дарьей, которая поселилась в российской столице по меньшей мере с 2021 года, где учится в Высшей школе экономики. Достоверным кажется и то, что с ней живет ее мать — Оксана Марченко — третья по счету жена Медведчука.
Как писали "Комментарии" ранее, находясь на территории России, экснардеп и лидер запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук в интервью российским СМИ озвучил свои планы создать новое политическое движение для того, чтобы якобы объединить "оппонентов" президента Владимира Зеленского.
На страницах "Комментариев" говорилось и о том, что у России сейчас стоит задача воплотить в Украине так называемый корейский вариант. В Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и сейчас будут делать план "Б", с так называемой " второй Украиной ". Этот план сумасшедший принес туда Медведчук, который призрачно считает, что он профессиональный человек в украинских вопросах, но он просто предатель.
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