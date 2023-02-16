Фантазер: Обмененный госпредатель и кум Путина Виктор Медведчук заявил, что в Москве живое вынужденно

Предатель Украины, экснардеп и кум российского президента Виктор Медведчук, которого в сентябре 2022 года обменяли в России на наших военнопленных, признался, что сейчас живет в Москве, пишут "Комментарии".



Виктор Медведчук говорит, что не покидал Украину сам, а его «обменяли»

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"Я раньше приезжал в Москву по разным делам, я приезжал на один день, утром приезжал, вечером ехал. А сейчас я постоянно живу в Москве, вынужденно. Я не покидал Украину, меня обменяли".

Похоже, он до сих пор надеется на возвращение в Украину, а примеру беглого президента его так и ничему не научил.

По данным кремлевских СМИ, изменник там виделся со своей младшей дочерью Дарьей, которая поселилась в российской столице по меньшей мере с 2021 года, где учится в Высшей школе экономики. Достоверным кажется и то, что с ней живет ее мать — Оксана Марченко — третья по счету жена Медведчука.

Рассказывая о задержании его украинскими силовиками в 2021 году по обвинению в госизмене, Медведчук назвал тот день "самым тяжелым в жизни все дальнейшие события описывает "страшное горе для семьи". Правда и добавил, что физического насилия к нему украинские следователи не применяли, а психологический "давление оказывалось постоянно".

Как писали "Комментарии" ранее, находясь на территории России, экснардеп и лидер запрещенной в Украине партии ОПЗЖ Виктор Медведчук в интервью российским СМИ озвучил свои планы создать новое политическое движение для того, чтобы якобы объединить "оппонентов" президента Владимира Зеленского.

На страницах "Комментариев" говорилось и о том, что у России сейчас стоит задача воплотить в Украине так называемый корейский вариант. В Кремле поняли, что полностью захватить нашу страну они не могут, и сейчас будут делать план "Б", с так называемой " второй Украиной ". Этот план сумасшедший принес туда Медведчук, который призрачно считает, что он профессиональный человек в украинских вопросах, но он просто предатель.