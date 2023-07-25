Элитный отдых нардепа Аристова на Мальдивах: у Зеленского сделали заявление

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия прокомментировал отдых на Мальдивах в июле этого года заместителя председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга Народа" Юрия Аристова. И В СМИ появилась информация о его отдыхе в 5-ти звездном отеле.

Давид Арахамия (фото из открытых источников)

По словам Давида Арахамии, будет инициирована немедленная приостановка членства Юрия Аристова во фракции "Слуга народа".

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"Запрашиваю все документы по командировкам и проверяем всю информацию. В случае подтверждения, потребую немедленного исключения из комитета и сложения депутатского мандата", — заявил Арахамия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что екс-нардепу сообщили о подозрении в госизмене. Бывшему народному депутату Евгению Мураеву сообщили о подозрении в государственной измене. Он через пророссийский телеканал "Наш" пытался распространять тезисы российской пропаганды в Украине. По информации следствия, Мураев использовал подконтрольный ему телеканал "Наш" для активного навязывания украинцам тезисов кремлевских нарративов. Таким образом, экс-нардеп целенаправленно использовал собственный телеканал для манипулирования общественным мнением украинцев в пользу РФ.

Также "Комментарии" писали о том, митрополит ПЦУ объяснил, где взял элитный дом на Печерске, который продал нардепу Халимону. Продолжают появляться новые подробности вокруг покупки заместителем фракции "Слуга народа" Павлом Халимоном элитного дома на Печерске в Киеве. Оказалось, что продавцом дома являлся митрополит Православной церкви Украины (ВЦУ) Александр Драбинко.

По информации "Украинской правды", во время войны заместитель фракции "Слуга народа" Павел Халимон купил себе дом за 10 миллионов 300 тысяч гривен и оформил его на другого человека.

