Элитные авто и отдых за границей: на чем зарабатывает скандальный "волонтер" во время войны



















37-летний Алексей Владимиров внезапно во время полномасштабной войны начал обращать на себя внимание остатков столичных элит. У так называемого "волонтёра" появился элитный спорткар Lamborghini Huracan, а в социальных сетях мужчина постоянно выкладывает фото из отдыха в разных странах. Журналисты издания "Украинская правда" провели собственное расследование и выяснили, чем занимается Алексей Владимиров.



Алексей Владимиров. Фото из открытых источников

Как указывают открытые источники, с которыми работали журналисты УП, Алексей Владимиров официально владеет убыточным столичным рестораном грузинской кухни "Саперави". В начале полномасштабного вторжения фотографировался в военной форме, а в приложении Getcontact записан как "Кличко гуманитарка", "откат от тендера", "Кличко. Цемент".

Более глубокий поиск журналистов УП указывает, что в июне 2023 года Владимиров приобрел элитный спорткар Lamborghini Huracan, а через несколько месяцев купил Range Rover последней модели. 37-летний мужчина регулярно ездит на отдых за границу через волонтерскую систему "Шлях", в частности, за время войны побывал в Таиланде, Дубае, Барселоне, Монако и других странах. Кроме того, он принимает у себя в ресторане мэра Киева Виталия Кличко и представителя государственной компании, закупающей оружие за границей.

Как обнаружили журналисты УП, Алексей Владимиров обогатился благодаря двум направлениям деятельности.

"В бизнесовых и политических кругах зарабатывает Владимиров на государственных строительных подрядах в столице. Пользуясь дружбой с мэром, может помочь получить любой подряд. На оборонке, благодаря дружбе своего отца с Алексеем Петровым – главой государственной компании спецэкспортера оружия Главного управления разведки Министерства обороны Украины ", – говорят журналисты.

Кроме того, в своем расследовании журналисты УП утверждают, что обнаружили только часть деятельности Алексея Владимирова. По их словам, масштаб деятельности гораздо больше и прибыльнее, как в сфере строительства, так и оборонных закупок, которые являются не только не публичными, но и засекреченными.

"Очень надеемся, что правоохранительные органы с учетом своих гораздо более широких возможностей обратят внимание на героя нашего материала, потому что иначе количество никому неизвестных людей способных приобрести Lamborghini во время полномасштабной войны будет расти, а обороноспособность страны падать", — заключают журналисты.

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