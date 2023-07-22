Другу Путина принесли под дом гроб

К дому венгерского "друга Путина" — премьера Орбана — принесли детский гроб. Об этом сообщают "Комментарии".

К дому Виктора Орбана принесли гроб

В субботу, 22 июля, возле частного дома венгерского премьер-министра Виктора Орбана в городе Фелчут появился детский гроб с надписью "Будущее венгерской молодежи".

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Таким образом, местный активист выразил свой протест против тесных отношений правительства Венгрии с российским диктатором Путиным.

Напомним, что Виктор Орбан выступает против санкций, введённых США и ЕС против России весной 2014 года. Он негативно отнёсся к закрытию проекта "Южный поток". В то же время неоднократно заявлял, что не поддерживает аннексию Крыма. Постоянно продлевает санкции, введённые против России весной 2014 года ЕС и США из-за аннексии Крыма и обвинения России в войне на востоке Украины. 15 декабря 2018 года на ассамблее ЕС на фоне керченского инцидента и пятой годовщины Майдана все 28 стран ЕС на уровне глав государств и правительств, включая Орбана, заявили о солидарности с Украиной и назвали действия России недопустимыми. В конце января 2019 года в ответ на требование США занять более жёсткую позицию по отношению к России и Китаю Виктор Орбан выступил против давления, ответив, что Венгрия стремится к тому, чтобы занимать более нейтральную позицию, что стране выгодно вести бизнес с Россией.

23 июля 2022 года, выступая в Румынии, Виктор Орбан заявил, что Евросоюзу нужна новая стратегия в отношении войны на Украине, поскольку санкции против Москвы не сработали, но при этом правительства в Европе рушатся "как костяшки домино", а цены на энергоносители резко выросли.

Уже в мае 2023 Орбан заявил, что Украина не способна выиграть агрессивную войну, которую против нее развязала Россия. Поэтому, по его мнению, необходимо немедленное прекращение огня. По данным СМИ, на закрытой встрече с представителями бизнеса он назвал Украину "ничейной землей".

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А скандальному одесскому военкому сообщили о подозрении.