Дому Гитлера придумали новое применение

В доме, где проживал до трех лет нацистский диктатор, будут проводить лекции по правам человека ля сотрудников полиции. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW. Ранее здесь хотели разместить полицейский участок и даже снести дом. Но от последнего предложения отказались, так как он входит в исторический ареал Браунау-на-Инне и является охраняемым объектом.

Дом, где Гитлер провел ранее детство

Участники экспертной комиссии Министерства внутренних дел Австрии по разработке проекта использования дома Гитлера заявляеют, что главное для них — "позитивная работа", которая будет проходить в этой локации.

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"Речь идет не о простом полицейском участке. Речь идет о том, чтобы попытаться провести позитивную работу. А что может быть важнее обучения молодых полицейских в сфере прав человека?" — сказал член комиссии, историк из Университета Вены Оливер Раткольб.

В декабре 2016 года Кабинет министров Австрии принял, а парламент страны одобрил решение о национализации здания бывшей гостиницы "У померанца", в которой будущий лидер Третьего рейха жил с младенчества и до трех лет. Во время Второй мировой войны здание использовалось в качестве культурного центра. Во время отступления нацистов из Австрии его пытались взорвать, но не успели, так как туда пришли американцы. После войны здесь находилась сначала библиотека, затем школа, а еще позже — мастерская для инвалидов.

В 1952 году дом был передан семье его нынешних хозяев в качестве компенсации. С 2011 года он пустовал. В 2016 году МВД страны рассматривало планы снести этот дом до фундамента. Однако на этот шаг не пошли, поскольку здание считается памятником архитектуры XVII века. С 1993 года оно входит в архитектурную группу Зальцбургского предместья и находится под защитой закона.

Адольф Гитлер родился в Браунау-на-Инне 20 апреля 1889 года. В 1989 году перед домом, где он родился, был установлен Памятный камень против войны, фашизма и нацизма. В 2011 году городской совет Браунау-на-Инне заявил, что звание почётного жителя города символически снимается с Адольфа Гитлера, указав при этом, что нет никаких архивных подтверждений факту, будто город Браунау-ам-Инн присваивал Гитлеру звание почётного гражданина.

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