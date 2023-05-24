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Дому Гитлера придумали новое применение

Ранее дом, где с рождения до трех лет проживал нацистский диктатор, планировали снести

сегодня, 17:33
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Автор:

Константин Куликов

В доме, где проживал до трех лет нацистский диктатор, будут проводить лекции по правам человека ля сотрудников полиции. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на DW. Ранее здесь хотели разместить полицейский участок и даже снести дом. Но от последнего предложения отказались, так как он входит в исторический ареал Браунау-на-Инне и является охраняемым объектом.

Дому Гитлера придумали новое применение

Дом, где Гитлер провел ранее детство

Участники экспертной комиссии Министерства внутренних дел Австрии по разработке проекта использования дома Гитлера заявляеют, что главное для них — "позитивная работа", которая будет проходить в этой локации.


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"Речь идет не о простом полицейском участке. Речь идет о том, чтобы попытаться провести позитивную работу. А что может быть важнее обучения молодых полицейских в сфере прав человека?" — сказал член комиссии, историк из Университета Вены Оливер Раткольб.

В декабре 2016 года Кабинет министров Австрии принял, а парламент страны одобрил решение о национализации здания бывшей гостиницы "У померанца", в которой будущий лидер Третьего рейха жил с младенчества и до трех лет. Во время Второй мировой войны здание использовалось в качестве культурного центра. Во время отступления нацистов из Австрии его пытались взорвать, но не успели, так как туда пришли американцы. После войны здесь находилась сначала библиотека, затем школа, а еще позже — мастерская для инвалидов.

В 1952 году дом был передан семье его нынешних хозяев в качестве компенсации. С 2011 года он пустовал. В 2016 году МВД страны рассматривало планы снести этот дом до фундамента. Однако на этот шаг не пошли, поскольку здание считается памятником архитектуры XVII века. С 1993 года оно входит в архитектурную группу Зальцбургского предместья и находится под защитой закона.

Адольф Гитлер родился в Браунау-на-Инне 20 апреля 1889 года. В 1989 году перед домом, где он родился, был установлен Памятный камень против войны, фашизма и нацизма. В 2011 году городской совет Браунау-на-Инне заявил, что звание почётного жителя города символически снимается с Адольфа Гитлера, указав при этом, что нет никаких архивных подтверждений факту, будто город Браунау-ам-Инн присваивал Гитлеру звание почётного гражданина.

Тем временем, Пригожин признал, что заявленные Путиным "цели СВО" провалены.

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