Россияне окапываются по нацистской оборонительной линии "Вотан"

Рашисты активизировались вблизи пока оккупированного села Семеновка Мелитопольского района — вдоль линии обороны "Вотан" времен Второй мировой войны. Об этом со ссылкой на мелитопольского городского голову Ивана Федорова сообщают "Комментарии".

Рашисты окапываются возле Семеновки

"Несколько недель назад нарыли там окопы, а несколько последних часов стягивают тяжелую артиллерию, включая самоходную пушку "Гиацинт", — написал в своем телеграмм-канале Иван Федоров. — Что за паника, оккупанты? Как будто что-то увидели".

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Линия Пантера-Вотан (нем. Panther-Stellung) или "Восточный вал" (нем. Ostwall) — оборонная линия, частично построенная немецко-нацистскими войсками в 1943 году на Восточном фронте. Первая часть названия связывается с коротким северным участком между Чудским озером и Балтийским морем у Нарвы, вторая — с древнегерманским богом. Проходила вдоль всего Восточного фронта, ставила целью служить немецким группам армий тыловым рубежом. Несмотря на это, ее не смогли выстроить за такой короткий промежуток времени, поэтому она состояла почти исключительно из полевых укреплений. К лету 1944 г. Красная Армия глубоко прорвала линию Пантера-Вотан по всей ее длине.

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