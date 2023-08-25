Дания запретит публичное сожжение Корана

Датские власти намерены запретить публичное сожжение священных текстов, среди которых священные книги христианства, ислама и иудаизма — Корана, Библии или Торы. За такие действия будет грозить до двух лет лишения свободы, заявил министр юстиции Дании Петер Хуммельгорд. Об этом сообщают "Комментарии".

Коран - священная книга мусульман

По мнению министра, случаи сожжения Корана стали "издевательскими актами, которые наносят ущерб безопасности датчан как за границей, так и внутри страны". Он подчеркнул, что это не запрет на свободу мнений и призвал датчан более цивилизованно выражать свою позицию.

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К этому мнению также присоединился глава МИД Дании Ларс Лёкке Расмуссен, который назвал это решение важным сигналом.

Эти заявления стали реакцией датского правительство на многочисленные протесты в исламских странах в последние месяцы, которые в некоторых случаях привели к обострению двусторонних отношений. До последнего времени принцип свободы выражения мнения рассматривался в Дании столь всеобъемлющим образом, что не запрещал сожжения Корана и аналогичных действий. Такой же запрет сейчас обсуждается и в Швеции, где также происходило публичное сожжение Корана и Торы.

В 2017 году парламент Дании отменил "статью о богохульстве", которая давала возможность привлечь к ответственности за религиозные оскорбления или вражду. В этом году в скандинавских странах прошли несколько акций публичного сожжения Корана. После одной из них сотни демонстрантов вышли на улицы Багдада и собрались у посольства Дании в Ираке. Силовики разогнали собравшихся из водометов. Кроме того, датская гуманитарная организация помощи беженцам подверглась вооруженному нападению в Ираке.

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