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Не сможем догнать: Буданов рассказал, почему в России больше пленных

Около 20% российских военных сдаются ВСУ добровольно

25 августа 2023, 22:50
Автор:
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Лиля Воробьева
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В нашей стране не существует столь крупный обменный фонд, как в РФ. Причина в том, что в первые дни войны захватчики взяли в плен большое количество украинцев.

Не сможем догнать: Буданов рассказал, почему в России больше пленных

Кирилл Буданов (фото из открытых источников)

Об этом сообщил "Радио Свобода Крым" глава ГУР Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Как он говорит, в российском плену находятся не только военнослужащие, но и гражданские лица.


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"У нас он гораздо меньше, чем в России… РФ нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров силовых структур, просто людей, которые, они считали, что кто-то страшен для них, ну и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать эти цифры мы не сможем", – рассказал он.

Но глава ГУР не раскрывает точное число находящихся в плену украинцев, потому что это государственная тайна. Еще Буданов сказал, что около 20% российских военных сдаются добровольно.

"Это около 20% точно. Просто там: мне страшно, я ничего не хочу", — заключил он.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Буданов рассказал о прогнозах по дате деоккупации Крыма . Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов рассказал, что прогнозы, которые были даны ранее, выпали из графика, а деоккупация Крыма проходит медленнее, чем считалось ранее. Буданов указывает, что украинская разведка строит прогнозы на основе фактов, ходе боевых действий, статистике, разных показателях экономики и войск. Однако существует реальность на поле боя, которая может влиять на все эти показатели и изменять их. Вместе с тем руководитель ГУР указывает, что ситуация в этом году значительно лучше, чем в прошлом или в период до полномасштабного вторжения.



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Источник: https://63.ru/text/world/2023/04/15/72224093/
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