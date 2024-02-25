Арестович попал в новый скандал: назвал украинцев хуже россиян

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Slava Kot
Популярный блоггер и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович попал в очередной скандал. Во время интервью Василию Голованову Арестович сравнил россиян с украинцами, назвав последних хуже из-за их реакции на смерть Навального и за "хуторскую примесь".
Арестович сравнил украинцев и россиян. Фото из открытых источников
Алексей Арестович дал интервью журналисту Василию Голованову, который после полномасштабного вторжения сменил свои взгляды с пророссийских на проукраинские. Во время диалога Арестович подверг критике украинцев за их язык и заявил, что украинцы не отличаются от Путина и россиян.
Далее популярный блоггер заявил, что, несмотря на неуважение, он все равно любит украинцев и помогает им.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович рассказал, как, по его мнению, обнаружить, что вы попали под влияние пропаганды. Украинцы не оценили совет блоггера и раскритиковали его.
Также "Комментарии" писали, что Алексей Арестович отреагировал на уголовные дела против себя в Беларуси, России и Украине.
Обсуждения
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Правдоруб
25 февраля 2024, 12:57
Зеленский и его офис привел этого Арестовича и еще много русских агентов явных и скрытых в правительстве Украины еще есть в том числе и сам зеленский - как вам 17 миллиардов на дороги в 2024 году для меня очередное пробитое дно этими слугами не Украинского народа.