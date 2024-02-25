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Арестович попал в новый скандал: назвал украинцев хуже россиян

Алексей Арестович заявил, что украинцы стали такими же, как Путин и россияне, а в некоторых моментах даже хуже.

25 февраля 2024, 12:45 comments3446
Автор:
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Slava Kot
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Популярный блоггер и бывший советник Офиса президента Алексей Арестович попал в очередной скандал. Во время интервью Василию Голованову Арестович сравнил россиян с украинцами, назвав последних хуже из-за их реакции на смерть Навального и за "хуторскую примесь".

Арестович попал в новый скандал: назвал украинцев хуже россиян

Арестович сравнил украинцев и россиян. Фото из открытых источников

Алексей Арестович дал интервью журналисту Василию Голованову, который после полномасштабного вторжения сменил свои взгляды с пророссийских на проукраинские. Во время диалога Арестович подверг критике украинцев за их язык и заявил, что украинцы не отличаются от Путина и россиян.

"Я понял, почему они так хватаются за украинский язык. Потому что они вообще уже не отличаются от Путина, от россиян, от российских практик, кроме языка. Это единственное, что их отличает. Посмотрите, что происходит после смерти Навального. Мы уже давно стали россиянами, если не хуже, потому что у нас еще хуторская примесь есть. У них имперская, а у нас хуторская. Я не знаю, что противнее. Поэтому я с глубоким неуважением отношусь к этому всему. На грани презрения", — сказал Алексей Арестович.

Далее популярный блоггер заявил, что, несмотря на неуважение, он все равно любит украинцев и помогает им.

"При этом я люблю соотечественников. Люблю, сочувствую, помогаю как могу, в том числе даю тебе интервью, отвечая на их вопросы", — добавил Арестович.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Арестович рассказал, как, по его мнению, обнаружить, что вы попали под влияние пропаганды. Украинцы не оценили совет блоггера и раскритиковали его.

Также "Комментарии" писали, что Алексей Арестович отреагировал на уголовные дела против себя в Беларуси, России и Украине.



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Обсуждения

Правдоруб

25 февраля 2024, 12:57

Зеленский и его офис привел этого Арестовича и еще много русских агентов явных и скрытых в правительстве Украины еще есть в том числе и сам зеленский - как вам 17 миллиардов на дороги в 2024 году для меня очередное пробитое дно этими слугами не Украинского народа.


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