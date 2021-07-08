Заняли целую полосу: чем отличился крестный ход верующих в Одессе (ВИДЕО)





































Сотни одесских водителей застряли в километровой пробке на популярной в городе Объездной дороге. Причина — в организованном 8 июля крестном ходе, в котором принимают участие тысячи православных одесситов. О событии сообщает ряд местных новостных ресурсов.



Крестный ход верующих организовал огромные пробки в Одессе. Фото: Думская

Согласно информации "8Ньюз", крестный ход стартовал с улицы Добровольского, где находится храм Владимирской иконы Божьей Матери. Закончить свое паломничество христиане должны в селе Мариновка. Здесь располагается Свято-Покровский скит, который относится к Свято-Успенскому Одесскому мужскому монастырю.

Следует отметить, что расстояние с Мариновки до Одессы составляет около 45 км. К конечной точке крестного хода — около 36 км. Это расстояние можно преодолеть за час на автомобиле, но пешком, разумеется, придется идти намного дольше.

К слову, участники крестного хода заняли собой одну из полос Объездной дороги, чем весьма усложнили движение автомобилей. Также на опубликованном в Сети видео можно заметить, как при повороте на трассу колонна людей спокойно "перерезает" путь автомобилистам. Из-за этого в Одессе в районе Поскота, который и так славится своими частыми пробками, движение автомобилей осложнено еще больше.

Более того — проблемы с движением по пути следования верующих наблюдались вплоть до участка Днепропетровской дороги.

В Сети подобное решение православных верующих вызвало немало недовольства.

"21 век. Кому эти ходы надо?! Фанатики!", "Восстание бабушек", "От этого московского патриархата одни проблемы", "Как при комуняках, надо церкви уже забивать. Слишком много религии в последнее время. По-настоящему верующий человек не выставляет свою веру на показ", "Создали неудобства водителям и ходят со своими сектантскими символами", — возмущаются пользователи соцсетей.

Некоторые люди, разумеется, встали на бок участников крестного хода, отмечая, что для верующих весьма важным подобное действие.

"Ну да, выставили так, что верующие виноваты, а не власть, которая должна была хотя бы предупредить водителей. Табличку перед выездом на дорогу поставить, что такого-то числа будет крестный ход", — отметил Telegram -пользователь Oleksiy Ykovlev.

Интересно, что одесситы тут же отметили, что на Объездной дороге никакая табличка бы не помогла, т.к. дорога является лишь двухполосной и здесь регулярно случаются пробки. По мнению местных жителей, верующим следовало продумать другой маршрут для своего таинства.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, из-за чего представители УПЦ МП не так давно митинговали у стен Верховной Рады. Эксклюзивные фото, видео и подробности с места событий ищите в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, какой дебош в одном из столичных храмов устроили подростки на Пасху.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!