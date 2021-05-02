«Задуваем свечечки»: в Киеве девушки на Пасху устроили дебош в храме (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Празднование
Воскресения Христового в Украине прошло без особых эксцессов. И все же без
локальных скандалов не обошлось. Нынче пользователи соцсетей бурно обсуждают поведение
неизвестных девушек, вломившихся на праздник в один из столичных храмов и устроивших
там небольшой дебош. Видео опубликовали администраторы Telegram-канала "Киев сейчас".
Церковь Рождества Христового в Киеве. Фото из открытых источников
Судя по ролику,
подруг, "отмечающих Пасху" с размахом, было трое. Объектом для своих насмешек они
выбрали церковь Рождества Христового в Киеве.
Неподобающее для
христианского храма поведения неизвестные начали демонстрировать еще у самого
входа в здание. Одна из девушек громко напевала слова "Санта Мария" на неизвестный
мотив, а её подруги тщетно пытались выйти из социальных сетей.
Войдя в церковь,
подруги громко осведомились, можно ли здесь "освятить куличи". Затем все трое
отправились в сторону, где горело несколько лампад и свечей, явно оставленных ранее
прихожанами.
В течение
нескольких минут девушки, громко смеясь и матерясь, пытались задуть свечки, не
прекращая снимать происходящее на видео. Когда одной из них это удалось,
процесс сопроводили пением композиции "С днем рождения тебя".
Также неизвестные
продемонстрировали, как курят прямо в здании церкви — впрочем, сигареты хотя бы
были электронными. Не обошлось и без распития алкоголя — на видео можно
заметить, как девушки держат банки.
Произошедшее в
киевском храме уже вызвало невероятный резонанс среди многих пользователей
сети. "Я не особо верующий, но подобное поведение низко как по мне", "Если ты
не веришь в Бога, то это не значит, что ты имеешь право так себя вести", "Просто
позор" — таким образом реагируют юзеры на размещенное видео. Однако нашлись и
те, кто поддержал девушек, оправдывая их тем, что религия якобы бессмысленна.
Будут ли вмешиваться
в ситуацию правоохранители, пока неизвестно.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в один из мариупольских супермаркетов ворвался разъяренный мужчина, размахивая топором. Видео и детали инцидента вы можете найти в нашем материале.
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