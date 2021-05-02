«Задуваем свечечки»: в Киеве девушки на Пасху устроили дебош в храме (ВИДЕО)

Празднование Воскресения Христового в Украине прошло без особых эксцессов. И все же без локальных скандалов не обошлось. Нынче пользователи соцсетей бурно обсуждают поведение неизвестных девушек, вломившихся на праздник в один из столичных храмов и устроивших там небольшой дебош. Видео опубликовали администраторы Telegram-канала "Киев сейчас".



Церковь Рождества Христового в Киеве. Фото из открытых источников

Судя по ролику, подруг, "отмечающих Пасху" с размахом, было трое. Объектом для своих насмешек они выбрали церковь Рождества Христового в Киеве.

Неподобающее для христианского храма поведения неизвестные начали демонстрировать еще у самого входа в здание. Одна из девушек громко напевала слова "Санта Мария" на неизвестный мотив, а её подруги тщетно пытались выйти из социальных сетей.

Войдя в церковь, подруги громко осведомились, можно ли здесь "освятить куличи". Затем все трое отправились в сторону, где горело несколько лампад и свечей, явно оставленных ранее прихожанами.

В течение нескольких минут девушки, громко смеясь и матерясь, пытались задуть свечки, не прекращая снимать происходящее на видео. Когда одной из них это удалось, процесс сопроводили пением композиции "С днем рождения тебя".

Также неизвестные продемонстрировали, как курят прямо в здании церкви — впрочем, сигареты хотя бы были электронными. Не обошлось и без распития алкоголя — на видео можно заметить, как девушки держат банки.

Произошедшее в киевском храме уже вызвало невероятный резонанс среди многих пользователей сети. "Я не особо верующий, но подобное поведение низко как по мне", "Если ты не веришь в Бога, то это не значит, что ты имеешь право так себя вести", "Просто позор" — таким образом реагируют юзеры на размещенное видео. Однако нашлись и те, кто поддержал девушек, оправдывая их тем, что религия якобы бессмысленна.

Будут ли вмешиваться в ситуацию правоохранители, пока неизвестно.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в один из мариупольских супермаркетов ворвался разъяренный мужчина, размахивая топором. Видео и детали инцидента вы можете найти в нашем материале.

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