В Мариуполе мужчина с топором разгромил супермаркет: в чем причина (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Громкая шумиха
разразилась вокруг одного из мариупольских супермаркетов. Так, 22 апреля в магазин сети "АТБ" ворвался разъяренный мужчина, размахивая топором. Как пишет Иосиф
Л., сам нападающий, в Facebook, за несколько минут до инцидента в
маркете кто-то ударил его супругу.
Мариуполец ворвался в маркет с топором. Фото иллюстративное
По словам мужчины,
его жена Юлия вместе с детьми совершала покупки в магазине. Однако никаких
карантинных норм женщина не соблюдала. По её же комментариям в соцсетях можно
сделать вывод, что защитные маски их семейство считает ненужными.
Как утверждает Иосиф Л., кто-то из посетителей остался недовольным из-за отсутствия маски у его супруги. За этим последовал удар.
Насколько женщина пострадала и происходила ли стычка вообще, пока неизвестно. Однако Юлии удалось сфотографировать якобы "нападающего". Эти фото её муж уже разместил в интернете, прилюдно объявив, что желает отомстить.
Пока личность обидчика не установили, мужчина решил устроить вендетту супермаркету, где пострадала супруга. Менее чем за две минуты он с помощью топора разрубил все кассовые аппараты и все ближние витрины с сигаретами, сладостями и т.п. К счастью, посетителей даже в порыве ярости Иосиф Л. не тронул. Напротив, на видео даже слышно, как он говорит одному из мужчин, находящихся у него на пути, отойти.
Предупреждаем: в видео очень много нецензурной лексики.
Пользователи соцсетей уже разделились на два лагеря. Кто-то искренне сочувствует якобы пострадавшей Юлии и считает поступок её мужа очень достойным, якобы "семью защищал".
Есть и те, кто недоумевает, почему кому-то может быть позволено и
нарушать нормы карантина, и устраивать подобные дебоши.
Стоит отметить, что жена нападающего не видит ничего крамольного в случившемся и вовсю спорит с комментаторами, находящимися на стороне владельцев магазина.
К слову, пока готовился этот материал, Иосиф Л. удалил свою публикацию на Facebook-странице. По состоянию на 17:23 поста уже не существовало. Однако видео сохранилось во многих Telegram-пабликах.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали о том, за что
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