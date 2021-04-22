В Мариуполе мужчина с топором разгромил супермаркет: в чем причина (ВИДЕО)

Громкая шумиха разразилась вокруг одного из мариупольских супермаркетов. Так, 22 апреля в магазин сети "АТБ" ворвался разъяренный мужчина, размахивая топором. Как пишет Иосиф Л., сам нападающий, в Facebook, за несколько минут до инцидента в маркете кто-то ударил его супругу.



Мариуполец ворвался в маркет с топором. Фото иллюстративное

По словам мужчины, его жена Юлия вместе с детьми совершала покупки в магазине. Однако никаких карантинных норм женщина не соблюдала. По её же комментариям в соцсетях можно сделать вывод, что защитные маски их семейство считает ненужными.

Как утверждает Иосиф Л., кто-то из посетителей остался недовольным из-за отсутствия маски у его супруги. За этим последовал удар.

Насколько женщина пострадала и происходила ли стычка вообще, пока неизвестно. Однако Юлии удалось сфотографировать якобы "нападающего". Эти фото её муж уже разместил в интернете, прилюдно объявив, что желает отомстить.





Пока личность обидчика не установили, мужчина решил устроить вендетту супермаркету, где пострадала супруга. Менее чем за две минуты он с помощью топора разрубил все кассовые аппараты и все ближние витрины с сигаретами, сладостями и т.п. К счастью, посетителей даже в порыве ярости Иосиф Л. не тронул. Напротив, на видео даже слышно, как он говорит одному из мужчин, находящихся у него на пути, отойти.

Предупреждаем: в видео очень много нецензурной лексики.

Пользователи соцсетей уже разделились на два лагеря. Кто-то искренне сочувствует якобы пострадавшей Юлии и считает поступок её мужа очень достойным, якобы "семью защищал".

Есть и те, кто недоумевает, почему кому-то может быть позволено и нарушать нормы карантина, и устраивать подобные дебоши.

"А почему из-за твоих "номеров" я не смог в этом АТБ скупиться? Может теперь все, чьи права были ущемлены этим средневековым скотством, могут прийти к тебе с топорами? Причем тут магазин, если конфликт с конкретным человеком? В общем, как обычно бывает в подобных случаях, страховка покроет ущерб, еще и этот воин с витринами через суд забашляет", — отметил юзер под именем Anton Shcherr.

Стоит отметить, что жена нападающего не видит ничего крамольного в случившемся и вовсю спорит с комментаторами, находящимися на стороне владельцев магазина.

К слову, пока готовился этот материал, Иосиф Л. удалил свою публикацию на Facebook-странице. По состоянию на 17:23 поста уже не существовало. Однако видео сохранилось во многих Telegram-пабликах.

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