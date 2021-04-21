Из-за правил дорожного движения: в Киеве избили Майкла Щура (ВИДЕО)

Столица снова "выделилась" очередным уличным происшествием. Как стало известно со слов известного украинского ведущего Майкла Щура, неизвестный парень избил его посреди одной из столичных улиц за замечание о соблюдении ПДД, сообщает "Телеграф".



Телеведущий Майкл Щур. Фото: Википедия

Об инциденте рассказал сам Роман Винтонив (настоящее имя журналиста "Телевидения Торонто" — ред.), записав видеообращение к поклонникам. Стычка произошла на одном из участков Ярославового Вала.

Как объяснил Щур, он собирался перейти через дорогу на пешеходной "зебре", когда заметил двух ребят, едущих на самокатах. Стоит отдать должное — передвигались те по велосипедной дорожке. Однако наличие пешехода их не смутило, и они даже не подумали пропустить ждущего своей очереди мужчину.

Майкл Щур говорит, что зачем-то шутя окликнул одного из самокатных "наездников", сказав, что пешеходам следует уступать на переходе. После этого между ними завязалась словесная перепалка, во время которой телеведущий заявил, что кому-то не мешало бы подучить правила дорожного движения.

Подобное замечание явно не понравилось владельцу самоката, и он решил закончить ссору необычным способом. Достав баллончик со слезоточивым газом, парень быстро им воспользовался и попытался скрыться с места события.

Однако Щур (как говорит сам — "неизвестно зачем") решил догнать обидчика. Журналисту удалось столкнуть парня с самоката. По словам Майкла Щура, он пытался объяснить, что подобные действия (распыление газа — ред.) являются незаконными, ведь никакой агрессии не проявлялось.

Вероятно, такая позиция и стала фатальной. После этого один из владельцев самокатов несколько раз ударил Щура по лицу, окончательно дезориентировав того. К слову, его "напарник" в драке участия не принимал, как говорит телеведущий. Наоборот — Щуру даже подали выпавшие из его сумки ключи.

Сейчас журналист работает с правоохранительными органами и просматривает записи с местных камер наблюдения. Как объясняет Щур, стычка произошла около двух часов дня.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в Киеве водитель иномарки насмерть забил одного из пешеходов. Подробности ищите в нашем материале.

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