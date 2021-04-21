Из-за правил дорожного движения: в Киеве избили Майкла Щура (ВИДЕО)

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Вечканова Елена
Столица снова "выделилась"
очередным уличным происшествием. Как стало известно со слов известного украинского
ведущего Майкла Щура, неизвестный парень избил его посреди одной из столичных
улиц за замечание о соблюдении ПДД, сообщает "Телеграф".
Телеведущий Майкл Щур. Фото: Википедия
Об инциденте
рассказал сам Роман Винтонив (настоящее имя журналиста "Телевидения Торонто" —
ред.), записав видеообращение к поклонникам. Стычка произошла на одном из
участков Ярославового Вала.
Как объяснил Щур,
он собирался перейти через дорогу на пешеходной "зебре", когда заметил двух
ребят, едущих на самокатах. Стоит отдать должное — передвигались те по
велосипедной дорожке. Однако наличие пешехода их не смутило, и они даже не
подумали пропустить ждущего своей очереди мужчину.
Майкл Щур
говорит, что зачем-то шутя окликнул одного из самокатных "наездников", сказав,
что пешеходам следует уступать на переходе. После этого между ними завязалась
словесная перепалка, во время которой телеведущий заявил, что кому-то не мешало
бы подучить правила дорожного движения.
Подобное
замечание явно не понравилось владельцу самоката, и он решил закончить ссору
необычным способом. Достав баллончик со слезоточивым газом, парень быстро им
воспользовался и попытался скрыться с места события.
Однако Щур (как
говорит сам — "неизвестно зачем") решил догнать обидчика. Журналисту удалось столкнуть
парня с самоката. По словам Майкла Щура, он пытался объяснить, что подобные
действия (распыление газа — ред.) являются незаконными, ведь никакой агрессии
не проявлялось.
Вероятно, такая
позиция и стала фатальной. После этого один из владельцев самокатов несколько
раз ударил Щура по лицу, окончательно дезориентировав того. К слову, его "напарник"
в драке участия не принимал, как говорит телеведущий. Наоборот — Щуру даже подали
выпавшие из его сумки ключи.
Сейчас журналист
работает с правоохранительными органами и просматривает записи с местных камер
наблюдения. Как объясняет Щур, стычка произошла около двух часов дня.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что в Киеве водитель иномарки насмерть забил одного из пешеходов. Подробности ищите в нашем материале.
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