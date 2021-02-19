Смертельный удар: в Киеве водитель иномарки подрался с пешеходом (ФОТО)

19 февраля в Киеве произошла драка на проезжей части между водителем иномарки и пешеходом. Как сообщают администраторы Telegram -канала "Киев Оперативный | Kyiv Operative ", от полученных травм пешеход погиб на месте.

Водителю понадобилось всего лишь несколько ударов. Фото: Київ Оперативний | Kyiv Operative

Трагедия произошла около 14:40 неподалеку от Национального академического драматического театра им. Ивана Франко.

Как можно понять из видео, мужчина, переходивший дорогу на пешеходной "зебре", решил возмутиться нарушением правил дорожного движения водителем серебристой "Hyundai Sonata". Обладатель иномарки абсолютно игнорировал людей, которые находились на переходе. Чужие "лекции" ему совершенно не понравились, поэтому мужчина выскочил из машины и нанес пешеходу несколько сильных ударов, после чего тот упал на землю.

Прохожие бросились к пострадавшему, пока водитель поспешно покидал место происшествия. К сожалению, от полученных травм (неизвестно — от удара рукой, или уже последствий падения на мостовую) пешеход скончался на месте. Работникам "скорой помощи", которые прибыли по вызову, осталось лишь констатировать смерть.

Водителя-убийцу и его автомобиль было объявлено в столице в розыск. Нападающего удалось задержать за неполную час. Какое наказание ему грозит, решать следователи.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали о довольно эксцентричном дорожно-транспортном происшествии, которое также произошло в Киеве в конце января. Мужчина, очевидно пьяный, пытался пересечь шоссе с оживленным автомобильным движением на бульваре Дружбы Народов. Пересек целых четыре дорожные полосы, конечно, в запрещенном для перехода месте, горе-пешеход перелез через отбойник и, не удержавшись, попал под колеса автомобиля. Как сообщали полицейские, нарушитель остался жив, он был отправлен в больницу. Видео с места события можно посмотреть в нашем материале.

Также на портале найдется яркая и подробная инфографика о причинах и количества ДТП, совершенных украинском в прошлом году.



Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!