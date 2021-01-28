"Естественный отбор в действии": в Сети отреагировали на ДТП при участии пешехода в Киеве (ВИДЕО)

Вечером 27 января на бульваре Дружбы Народов в Киеве произошла автомобильная авария, примечательная одним из ее участников. Хотя вернее будет сказать виновником, ведь именно пешеход пытался перейти оживленное шоссе в неустановленном месте. Об инциденте сообщает пресс-служба Киевской патрульной полиции на официальной странице ведомства в Facebook.

Иногда на дорогах лихачат даже пешеходы. Фото из открытых источников

Дорожно-транспортное происшествие зафиксировали около 19:00. Весьма целеустремленный мужчина тщетно пытался преодолеть широкую дорожную полосу в один из самых оживленных моментов движения — когда большинство киевлян возвращаются домой с работы.

Как сообщают полицейские, никаких знаков или разметки, разрешающих пешеходный переход, на месте аварии не существует. Несмотря на это, мужчине удалось неведомым образом преодолеть целых четыре дорожных полосы. Однако затем он перелез через отбойник и, не удержавшись, все же угодил под колеса автомобиля.

Отмечается, что сбил пешехода-лихача водитель Volkswagen.

Прибывшие на место аварии медики увезли пострадавшего мужчину в больницу. Следственно-оперативная группа быстро установила все детали произошедшего ДТП.

Имея столь красочный случай безответственности, киевские патрульные снова напоминают о необходимости придерживаться правил дорожного движения. Впрочем, любые личные соображения насчет происходящего правоохранители оставляют при себе.

Зато у пользователей соцсети, "насладившихся" просмотром видео с места аварии, держать эмоции под контролем не получается. "Естественный отбор в действии", "пьяная обезьяна", "какое глупое самоубийство" и десятки менее литературных выражений присутствуют в комментариях к ролику. Многие, к слову, жалеют водителя, которого все равно могут привлечь к ответственности.

Напомним, ранее "Комментарии" рассказывали, как из-за сильного гололеда на одном из киевских мостов занесло и "сложило пополам" фуру. Также на портале можно узнать статистику и причины ДТП в 2020 году.

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