kharkiv kharkiv
dnepr dnepr
odessa odessa
kyiv kyiv
donbass donbass
logo
lang

Язык

Русский

Coinspot 15.01.2021

BTC/USD

37015.01

ETH/USD

1199.87

LTC/USD

146.69

НБУ 15.01.2021

USD/UAH

28.25

EUR/UAH

34.30

RUB/UAH

0.40

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество происшествия В Киеве мощно занесло грузовик: момент попал на видео
commentss НОВОСТИ Все новости

В Киеве мощно занесло грузовик: момент попал на видео

Во всем винят ухудшение погодных условий

сегодня, 16:55
Автор:

Вечканова Елена

Около 6 часов утра 15 января на Южном мосту в Киеве произошло эпичное ДТП при участии грузовика. Информацию и видео о происшествии разместила пресс-служба Патрульной полиции Киева в соцсетях.

В Киеве мощно занесло грузовик: момент попал на видео

Тяжелую фуру мощно занесло. Фото: iStock

Участником аварии стал грузовик марки MAN. Водителя здорово занесло на скользкой после непогоды дороге, и он не смог справиться с управлением. К счастью, о деталях ДТП мужчина рассказал правоохранителям лично, т.к. не пострадал.

Все "шишки" достались многострадальному грузовику, который практически "сложился" напополам во время виражей на скользком асфальте. Как результат, у машины заблокирован руль и пробито топливный бак.

Отдельным моментом стала блокировка дорожного движения. "Сложенный" грузовик перекрыл сразу две полосы, и киевлянам пришлось постоять в пробках, ожидая решения проблемы.

"Преодолеть последствия и освободить мост помогли патрульные отдела безопасности дорожного движения и коммунальщики. Убрать грузовик удалось за 40 минут", — информируют патрульные.

На видео, опубликованном полицейскими, можно увидеть сам момент заноса, а так же то, как грузовик пытались сдвинуть с места, дабы расчистить проезд.

Справка. Южный мост — это самый высокий мост в Киеве, проезд на котором разрешен из 1990 года. Принадлежит к категории вантовых мостов. Высота сооружения достигает 135 метров. Мост примечателен тем, что через него проходят не только несколько полос автомобильного движения, но и одна из веток столичного метро.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как ДТП может стать проявлением моментальной кармы. Так, в Харькове работник СТО угнал Lexus и разбил его в аварии.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/kyivpatrol/?__cft__[0]=AZUlNsuT-6zS8j04Cw7vrlSNwiMTuSgEIeS1vwYYmlmyZeX3wek9fd3JtpKcv2i2s4OFmlZwW3T8d1_muOAso0fhThhexzA6hDlSH7OYDz9Dwz5pLcNuqIXvyabKE7TKBHUwREpbA3S7QDuxGNFC0l0ONPe1ppUOgUkEMmrLZmsw2w&__tn__=-UC%2CP-R
Теги:
comments

Обусуждения

comments

Новости партнеров

comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ