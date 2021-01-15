В Киеве мощно занесло грузовик: момент попал на видео

Около 6 часов утра 15 января на Южном мосту в Киеве произошло эпичное ДТП при участии грузовика. Информацию и видео о происшествии разместила пресс-служба Патрульной полиции Киева в соцсетях.

Тяжелую фуру мощно занесло. Фото: iStock

Участником аварии стал грузовик марки MAN. Водителя здорово занесло на скользкой после непогоды дороге, и он не смог справиться с управлением. К счастью, о деталях ДТП мужчина рассказал правоохранителям лично, т.к. не пострадал.

Все "шишки" достались многострадальному грузовику, который практически "сложился" напополам во время виражей на скользком асфальте. Как результат, у машины заблокирован руль и пробито топливный бак.

Отдельным моментом стала блокировка дорожного движения. "Сложенный" грузовик перекрыл сразу две полосы, и киевлянам пришлось постоять в пробках, ожидая решения проблемы.

"Преодолеть последствия и освободить мост помогли патрульные отдела безопасности дорожного движения и коммунальщики. Убрать грузовик удалось за 40 минут", — информируют патрульные.

На видео, опубликованном полицейскими, можно увидеть сам момент заноса, а так же то, как грузовик пытались сдвинуть с места, дабы расчистить проезд.

Справка. Южный мост — это самый высокий мост в Киеве, проезд на котором разрешен из 1990 года. Принадлежит к категории вантовых мостов. Высота сооружения достигает 135 метров. Мост примечателен тем, что через него проходят не только несколько полос автомобильного движения, но и одна из веток столичного метро.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как ДТП может стать проявлением моментальной кармы. Так, в Харькове работник СТО угнал Lexus и разбил его в аварии.

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