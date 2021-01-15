В Киеве мощно занесло грузовик: момент попал на видео

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Вечканова Елена
Около 6 часов утра 15 января на Южном мосту в Киеве
произошло эпичное ДТП при участии грузовика. Информацию и видео о происшествии
разместила пресс-служба Патрульной полиции Киева в соцсетях.
Тяжелую фуру мощно занесло. Фото: iStock
Участником аварии стал грузовик марки MAN. Водителя здорово занесло на скользкой
после непогоды дороге, и он не смог справиться с управлением. К счастью, о деталях
ДТП мужчина рассказал правоохранителям лично, т.к. не пострадал.
Все "шишки" достались многострадальному грузовику,
который практически "сложился" напополам во время виражей на скользком
асфальте. Как результат, у машины заблокирован руль и пробито топливный бак.
Отдельным моментом стала блокировка дорожного движения.
"Сложенный" грузовик перекрыл сразу две полосы, и киевлянам пришлось постоять в
пробках, ожидая решения проблемы.
На видео, опубликованном полицейскими, можно увидеть
сам момент заноса, а так же то, как грузовик пытались сдвинуть с места, дабы
расчистить проезд.
Справка. Южный мост — это самый высокий мост в Киеве,
проезд на котором разрешен из 1990 года. Принадлежит к категории вантовых
мостов. Высота сооружения достигает 135 метров. Мост примечателен тем, что через
него проходят не только несколько полос автомобильного движения, но и одна из
веток столичного метро.
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, как ДТП может
стать проявлением моментальной кармы. Так, в Харькове работник СТО угнал Lexus и разбил его в аварии.
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