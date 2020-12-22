Моментальная карма: под Харьковом работник СТО угнал Lexus и разбил его в ДТП

Национальная полиция сообщает о том, что в Харьковской области сотрудник одного из местных СТО угнал иномарку, чтобы прокатиться. Однако его поездка продолжалась недолго — спустя некоторое время угонщик попал в ДТП.

ФОТО: Национальная полиция

21 декабря от 21-летней владелицы автомобиля Lexus RX 300 поступило сообщение в полицию об угоне транспортного средства. По словам девушки, она оставила машину на СТО в селе Циркуны.

37-летний сотрудник автомобильного сервиса решил воспользоваться отсутствием хозяйки машины и прокатиться на иномарке. Следуя по кольцевой дороге, по близости к экопарку, мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в сторону лесополосы. По данным полиции, сотрудник СТО находился в нетрезвом состоянии. Жизни мужчины ничего не угрожает, однако его госпитализировали с травмами.

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы", — сообщили в полиции Харьковской области.

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