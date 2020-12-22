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Главная Новости Общество происшествия Моментальная карма: под Харьковом работник СТО угнал Lexus и разбил его в ДТП
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Моментальная карма: под Харьковом работник СТО угнал Lexus и разбил его в ДТП

Мужчина находился в нетрезвом состоянии

сегодня, 16:41
Автор:

Елизавета Черных

Национальная полиция  сообщает о том, что в Харьковской области сотрудник одного из местных СТО угнал иномарку, чтобы прокатиться. Однако его поездка продолжалась недолго — спустя некоторое время угонщик попал в ДТП. 

Моментальная карма: под Харьковом работник СТО угнал Lexus и разбил его в ДТП

ФОТО: Национальная полиция

21 декабря от 21-летней владелицы автомобиля Lexus RX 300 поступило сообщение в полицию об угоне транспортного средства. По словам девушки, она оставила машину на СТО в селе Циркуны. 

37-летний сотрудник автомобильного сервиса решил воспользоваться отсутствием хозяйки машины и прокатиться на иномарке. Следуя по кольцевой дороге, по близости к экопарку, мужчина не справился с управлением и слетел с трассы в сторону лесополосы. По данным полиции, сотрудник СТО находился в нетрезвом состоянии. Жизни мужчины ничего не угрожает, однако его госпитализировали с травмами. 

"Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю грозит до 5 лет лишения свободы", — сообщили в полиции Харьковской области. 

Ранее стало известно, как мошенники вымогают деньги у владельцев автомобилей. Злоумышленники шантажируют водителей, утверждая, что сделали в машине "закладку", которая может обернуться дорогим ремонтом. Аферистам удается пробраться в салон автомобиля. 

Также портал "Комментарии" рассказывал о том, как мошенники обманывают украинцев по новой схеме. Аферисты отправляют сообщения, в котором указывается, что на ваше имя поступили денежные средства, и чтобы их получить нужно перезвонить по указанному номеру. Также мошенники прилагают код, который вы должны будете сообщить. 


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Источник: https://hk.npu.gov.ua/news/zavolodinnya-avtotransportom/policzejski-xarkivshhini-vikrili-spivrobitnika-avtoservisu-u-zavolodinni-avtivkoyu-klijentki/
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