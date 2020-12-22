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Вам пришли деньги: мошенники обманывают украинцев по новой схеме

Вы можете оформить кредит, даже не подозревая об этом

сегодня, 10:47
Автор:

Елизавета Черных

Мошенники придумывают все более изощренные способы, как вытащить деньги из кармана украинцев. Аферисты готовы пойти на все, чтобы реализовать свои схемы обмана, на которые, к сожалению, чаще и чаще попадаются граждане. 

Вам пришли деньги: мошенники обманывают украинцев по новой схеме

ФОТО: Из открытых источников

На своей странице в Facebok один из пользователей, Виталий Шведов, которого пытались обмануть аферисты, рассказал о деталях новой мошеннической схемы. Аферисты отправляют сообщения, в котором указывается, что на ваше имя поступили денежные средства, и чтобы их получить нужно перезвонить по указанному номеру. Также мошенники прилагают код, который вы должны будете сообщить. 

Оказывается, что организация, от которой вы получаете сообщение, занимается оформлением кредитов онлайн, а денежные средства могут поступить на вашу карту в течение нескольких минут. 

По словам Виталия Шведова, мошенники заранее готовят под вас кредитный договор, который в итоге вы сами же и подписываете, даже не подозревая об этом, назвав код из сообщения. Более того, мужчина уверяет, что кредит оформляется под "космические" проценты. 

Напомним, что этой зимой также активизировались аферисты, которые вымогают деньги у владельцев авто. Злоумышленники вымогают у водителей деньги, утверждая, что сделали в машине "закладку", которая может обернуться дорогим ремонтом. 

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Ощадбанк сообщил о новой схеме обмана. По данным банка, для обмана украинцев мошенники используют сообщение с предложением увеличить кредитный лимит в два раза. Именно это сообщение может оказаться рекламной уловкой хитрых аферистов.






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Источник: https://www.facebook.com/fpi.ukr/posts/2102499663216200
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