Вам пришли деньги: мошенники обманывают украинцев по новой схеме

Мошенники придумывают все более изощренные способы, как вытащить деньги из кармана украинцев. Аферисты готовы пойти на все, чтобы реализовать свои схемы обмана, на которые, к сожалению, чаще и чаще попадаются граждане.

ФОТО: Из открытых источников

На своей странице в Facebok один из пользователей, Виталий Шведов, которого пытались обмануть аферисты, рассказал о деталях новой мошеннической схемы. Аферисты отправляют сообщения, в котором указывается, что на ваше имя поступили денежные средства, и чтобы их получить нужно перезвонить по указанному номеру. Также мошенники прилагают код, который вы должны будете сообщить.

Оказывается, что организация, от которой вы получаете сообщение, занимается оформлением кредитов онлайн, а денежные средства могут поступить на вашу карту в течение нескольких минут.

По словам Виталия Шведова, мошенники заранее готовят под вас кредитный договор, который в итоге вы сами же и подписываете, даже не подозревая об этом, назвав код из сообщения. Более того, мужчина уверяет, что кредит оформляется под "космические" проценты.

Напомним, что этой зимой также активизировались аферисты, которые вымогают деньги у владельцев авто. Злоумышленники вымогают у водителей деньги, утверждая, что сделали в машине "закладку", которая может обернуться дорогим ремонтом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что Ощадбанк сообщил о новой схеме обмана. По данным банка, для обмана украинцев мошенники используют сообщение с предложением увеличить кредитный лимит в два раза. Именно это сообщение может оказаться рекламной уловкой хитрых аферистов.

















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