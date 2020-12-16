Новая схема обмана: как мошенники выманивают деньги у владельцев авто

Язык
Coinspot 16.12.2020
BTC/USD
19658.44
ETH/USD
590.46
LTC/USD
81.95
НБУ 16.12.2020
USD/UAH
27.95
EUR/UAH
34.02
RUB/UAH
0.40
Рубрики
МЕНЮ
Елизавета Черных
Аферисты не собираются останавливаться и продолжают обманывать украинцев. В этот раз на крючке мошенников оказались владельцы автомобилей. Злоумышленники вымогают у водителей деньги, утверждая, что сделали в машине "закладку", которая может обернуться дорогим ремонтом.
ФОТО: Из открытых источников
Один из водителей, который стал жертвой хитрых мошенников, обнаружил записку с номером телефона в салоне автомобиля. При этом машина находилась на охраняемой парковке и была закрыта должным образом. Как отметил водитель, все содержимое салона осталось на месте.
Вскоре злоумышленник самостоятельно связался с владельцем автомобиля, написав сообщение, в котором рассказал о "закладке", заложенной внутри. Если мошенник ее активирует, то это якобы повлечет за собой дорогостоящий ремонт двигателя или коробки передач. Аферист потребовал четыре тысячи гривен взамен на информацию, в каком именно месте расположена "закладка".
Эксперт в сфере охранных систем Виталий Кубышкин утверждает, что в этом случае действовал не профессиональный угонщик, а "воришка, который приобрел электронный взломщик автомобилей", с помощью этого приспособления ему удалось оставить записку внутри машины. Специалист посоветовал подходить ответственно к выбору места, где вы собираетесь оставить автомобиль, а также ставить качественные противоугонные системы.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Ощадбанк предупредил украинцев об очередной уловке аферистов, которая построена на предложении поднять кредитный лимит банковской карты в два раза.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости партнеров
Новости