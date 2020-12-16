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Новая схема обмана: как мошенники выманивают деньги у владельцев авто

Злоумышленникам удается пробраться в салон автомобиля

сегодня, 11:28
Автор:

Елизавета Черных

Аферисты не собираются останавливаться и продолжают обманывать украинцев. В этот раз на крючке мошенников оказались владельцы автомобилей. Злоумышленники вымогают у водителей деньги, утверждая, что сделали в машине "закладку", которая может обернуться дорогим ремонтом. 

Новая схема обмана: как мошенники выманивают деньги у владельцев авто

ФОТО: Из открытых источников

Один из водителей, который стал жертвой хитрых мошенников, обнаружил записку с номером телефона в салоне автомобиля. При этом машина находилась на охраняемой парковке и была закрыта должным образом. Как отметил водитель, все содержимое салона осталось на месте. 

Вскоре злоумышленник самостоятельно связался с владельцем автомобиля, написав сообщение, в котором рассказал о "закладке", заложенной внутри. Если мошенник ее активирует, то это якобы повлечет за собой дорогостоящий ремонт двигателя или коробки передач. Аферист потребовал четыре тысячи гривен взамен на информацию, в каком именно месте расположена "закладка". 

Новая схема обмана: как мошенники выманивают деньги у владельцев авто - фото 2

Эксперт в сфере охранных систем Виталий Кубышкин утверждает, что в этом случае действовал не профессиональный угонщик, а "воришка, который приобрел электронный взломщик автомобилей", с помощью этого приспособления ему удалось оставить записку внутри машины. Специалист посоветовал подходить ответственно к выбору места, где вы собираетесь оставить автомобиль, а также ставить качественные противоугонные системы. 

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Ощадбанк предупредил украинцев об очередной уловке аферистов, которая построена на предложении поднять кредитный лимит банковской карты в два раза. 



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Источник: https://tsn.ua/ru/video/video-novini/avtomoshenniki-novaya-shema-obmana-nakanune-prazdnikov.html
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