Новая схема обмана: как мошенники выманивают деньги у владельцев авто

Аферисты не собираются останавливаться и продолжают обманывать украинцев. В этот раз на крючке мошенников оказались владельцы автомобилей. Злоумышленники вымогают у водителей деньги, утверждая, что сделали в машине "закладку", которая может обернуться дорогим ремонтом.

ФОТО: Из открытых источников

Один из водителей, который стал жертвой хитрых мошенников, обнаружил записку с номером телефона в салоне автомобиля. При этом машина находилась на охраняемой парковке и была закрыта должным образом. Как отметил водитель, все содержимое салона осталось на месте.

Вскоре злоумышленник самостоятельно связался с владельцем автомобиля, написав сообщение, в котором рассказал о "закладке", заложенной внутри. Если мошенник ее активирует, то это якобы повлечет за собой дорогостоящий ремонт двигателя или коробки передач. Аферист потребовал четыре тысячи гривен взамен на информацию, в каком именно месте расположена "закладка".





Эксперт в сфере охранных систем Виталий Кубышкин утверждает, что в этом случае действовал не профессиональный угонщик, а "воришка, который приобрел электронный взломщик автомобилей", с помощью этого приспособления ему удалось оставить записку внутри машины. Специалист посоветовал подходить ответственно к выбору места, где вы собираетесь оставить автомобиль, а также ставить качественные противоугонные системы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что Ощадбанк предупредил украинцев об очередной уловке аферистов, которая построена на предложении поднять кредитный лимит банковской карты в два раза.





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