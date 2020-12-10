Мошенники атакуют: Ощадбанк предупредил украинцев об очередной уловке аферистов

К сожалению, все больше и больше украинцев попадаются на хитрые уловки аферистов, которые в свою очередь не собираются останавливаться. Мошенники придумывают все более изысканные схемы, полагаясь на доверчивость наших граждан. Об одной из таких уловок рассказали представители государственного банка Ощадбанк.

ФОТО: Из открытых источников

По данным банка, для обмана украинцев мошенники используют сообщение с предложением увеличить кредитный лимит в два раза. Именно это смс может оказаться рекламной уловкой хитрых аферистов. В банке советуют сразу обращаться на горячую линию финансового учреждения, в случае получения такого сообщения. В государственном Ощадбанке отметили, что номер горячей линии расположен на обратной стороне банковской карты.

В банке также предупредили о ссылках, которые также часто указываются в смс, якобы от банка. В учреждении предостерегают ни в коем случае не переходить по ним. К слову, такая схема может также распространяться и на пользователей других банков.

Ранее, Нацбанк предупредил украинцев о мошенниках и рассказал, кто в зоне риска. Так, у геймеров злоумышленники похищают деньги с их счетов, оружие, танчики и другие виртуальные игровые ценности. Жертв мошенники заманивают привлекательными предложениями. Например, предлагают улучшить аккаунт геймера или бесплатное виртуальное мощное оружие

Как сообщало издание "Комментарии" ранее, в Министерстве внутренних дел предупредили о новом виде мошенничества. По данным МВД, злоумышленники используют для своих мошеннических схем мессенджер Telergam.

















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