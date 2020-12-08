Нацбанк предупредил украинцев о мошенниках: кто в зоне риска

В Украине мошенники обманывают геймеров, похищая с их счетов деньги и виртуальные ценности. Об этом сообщает Национальный банк Украины.

Фото из открытых источников

Так, у геймеров злоумышленники похищают деньги с их счетов, оружие, танчики и другие виртуальные игровые ценности. Жертв мошенники заманивают привлекательными предложениями. Например, предлагают улучшить аккаунт геймера или бесплатное виртуальное мощное оружие.

Есть несколько способов, как геймер может натолкнуться на мошенников:

— через рекламу в Интернете;

— через сообщение от друга в социальных сетях, у которого взломали аккаунт мошенники;

— через группы в социальных сетях, якобы созданные разработчиками игр.

"Геймер" клюет "на приманку: заходит на мошеннический сайт, вводит логин, пароль от аккаунта. Мошенник получает эти данные, меняет пароль и способ его восстановления, то есть ворует аккаунт и продает его другим геймерам", — рассказали в Нацбанке.

В НБУ дали ряд рекомендаций геймерам, которые помогут избежать взлома аккаунтов:

1) Посещать только оригинальные страницы компаний.

2) Использовать сложные уникальные пароли к каждому аккаунту.

3) Выходить из своего аккаунта, завершив игру.

4) Иметь двухфакторную аутентификацию аккаунта.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", Укрпочта предупредила о мошенниках. Известно, что мошенники с целью заполучить данные банковских карт отправляют клиентам "Укрпочты" от ее имени письмо на электронную почту с требованием оплатить 2:15 пошлины на международную посылку. Хотя компания не делает подобных рассылок, более того, не имеет в своей базе адреса электронной почты клиентов. Поэтому граждан просят игнорировать или удалять письма, содержащие подобную информацию.

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