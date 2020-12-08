Нацбанк предупредил украинцев о мошенниках: кто в зоне риска

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Таисия Ерохина
В Украине мошенники обманывают геймеров, похищая с их счетов деньги и виртуальные ценности. Об этом сообщает Национальный банк Украины.
Фото из открытых источников
Так, у геймеров злоумышленники похищают деньги с их счетов, оружие, танчики и другие виртуальные игровые ценности. Жертв мошенники заманивают привлекательными предложениями. Например, предлагают улучшить аккаунт геймера или бесплатное виртуальное мощное оружие.
Есть несколько способов, как геймер может натолкнуться на мошенников:
— через рекламу в Интернете;
— через сообщение от друга в социальных сетях, у которого взломали аккаунт мошенники;
— через группы в социальных сетях, якобы созданные разработчиками игр.
В НБУ дали ряд рекомендаций геймерам, которые помогут избежать взлома аккаунтов:
1) Посещать только оригинальные страницы компаний.
2) Использовать сложные уникальные пароли к каждому аккаунту.
3) Выходить из своего аккаунта, завершив игру.
4) Иметь двухфакторную аутентификацию аккаунта.
Как ранее сообщал портал "Комментарии", Укрпочта предупредила о мошенниках. Известно, что мошенники с целью заполучить данные банковских карт отправляют клиентам "Укрпочты" от ее имени письмо на электронную почту с требованием оплатить 2:15 пошлины на международную посылку. Хотя компания не делает подобных рассылок, более того, не имеет в своей базе адреса электронной почты клиентов. Поэтому граждан просят игнорировать или удалять письма, содержащие подобную информацию.
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