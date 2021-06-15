logo
Русский Українська

BTC/USD

39642.58

ETH/USD

2568.61

LTC/USD

176.06

USD/UAH

27.11

EUR/UAH

32.90

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
ministr

Министр, кофе, круассан
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Общество события Неправославно: из-за чего представители УПЦ МП собрались под радой (ФОТО)
commentss НОВОСТИ Все новости

Неправославно: из-за чего представители УПЦ МП собрались под радой (ФОТО)

Протестующие уверены, что в Украине происходят «гонения на церковь» и собираются

сегодня, 11:36
Автор:

Вечканова Елена

15 июня под стенами украинского парламента весьма неспокойно — здесь наши соотечественники устроили сразу несколько акций протеста. Требуют и остановить застройку, и спрашивают за закон о земле, и касаются вопросов религии. Последние — представители Украинской православной церкви Московского патриархата — утверждают, что на них в нашей стране открыли "гонения".

Неправославно: из-за чего представители УПЦ МП собрались под радой (ФОТО)

УПЦ МП протестуют под стенами Верховной Рады. Фото: "Комментарии" / Мария Гергелюк

О происходящем сообщает парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк.

"Прекратите гонения на каноничную церковь УПЦ!", "С нами Бог", "Мы тоже граждане Украины", "Прекратите захват храмов" — с такими и не только плакатами под Верховной Радой во вторник собрались тысячи церковных служителей и прихожан, которые относятся к храмам УПЦ МП.

Молитовными песнопениями и красноречивыми надписями на баннерах участники акции пытаются привлечь внимание властей к двум законам, которые якобы нарушают их свободу вероисповедания и вообще всячески ущемляют права.

Речь идет о документе, обязывающем религиозные объединения, имеющие сосредоточия за границей Украины, прописывать свою "принадлежность" в названии организации. Также протестующих не устраивает закон, которым отрегулирована процедура формирований религиозных общин на территории нашего государства. Этот документ участники акции называют "церковным рейдерством".

Неправославно: из-за чего представители УПЦ МП собрались под радой (ФОТО) - фото 2
Неправославно: из-за чего представители УПЦ МП собрались под радой (ФОТО) - фото 3
Неправославно: из-за чего представители УПЦ МП собрались под радой (ФОТО) - фото 4
Неправославно: из-за чего представители УПЦ МП собрались под радой (ФОТО) - фото 5
Неправославно: из-за чего представители УПЦ МП собрались под радой (ФОТО) - фото 6
Неправославно: из-за чего представители УПЦ МП собрались под радой (ФОТО) - фото 7
Неправославно: из-за чего представители УПЦ МП собрались под радой (ФОТО) - фото 8

Главный смысл протестов — донести властям, что власть не может влиять на политику, тем более ущемляя чьи-то права. В планах протестующих: продемонстрировать нардепам несколько новых проектов законов, которые смогут позволить УПЦ МП более свободно чувствовать себя в Украине.

Участники движения "Миряне", которые и выступили организаторами этой акции, планируют пройти крупным крестным ходом до самого Офиса президента. Там они собираются обратиться к главе государства, дабы тот прекратил "гонения".

UPD. Пока материал готовился к выходу, многотысячная колонна протестующих успела добраться к Офису президента. Видео с места событий поделились коллеги из "Сегодня".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинцы протестовали из-за вероятной отмены части закона, защищающего украинский язык. Какими подробностями происходящего поделился нардеп Николай Княжицкий, можно узнать в нашем материале.

Также на портале вы можете прочесть о том, как встречи с премьером Денисом Шмыгалем пытались добиться митингующие владельцы недостроенных домов. Подробности — в нашей публикации.


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/ua
Теги:
comments

Обусуждения

comments.ua
comments.ua
comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ