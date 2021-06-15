Неправославно: из-за чего представители УПЦ МП собрались под радой (ФОТО)

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Вечканова Елена
15 июня под
стенами украинского парламента весьма неспокойно — здесь наши соотечественники
устроили сразу несколько акций протеста. Требуют и остановить застройку, и спрашивают
за закон о земле, и касаются вопросов религии. Последние — представители Украинской
православной церкви Московского патриархата — утверждают, что на них в нашей стране
открыли "гонения".
УПЦ МП протестуют под стенами Верховной Рады. Фото: "Комментарии" / Мария Гергелюк
О происходящем
сообщает парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк.
"Прекратите
гонения на каноничную церковь УПЦ!", "С нами Бог", "Мы тоже граждане Украины", "Прекратите
захват храмов" — с такими и не только плакатами под Верховной Радой во вторник
собрались тысячи церковных служителей и прихожан, которые относятся к храмам
УПЦ МП.
Молитовными песнопениями
и красноречивыми надписями на баннерах участники акции пытаются привлечь внимание
властей к двум законам, которые якобы нарушают их свободу вероисповедания и
вообще всячески ущемляют права.
Речь идет о документе, обязывающем религиозные объединения, имеющие сосредоточия за границей Украины, прописывать свою "принадлежность" в названии организации. Также протестующих не устраивает закон, которым отрегулирована процедура формирований религиозных общин на территории нашего государства. Этот документ участники акции называют "церковным рейдерством".
Главный смысл
протестов — донести властям, что власть не может влиять на политику, тем более
ущемляя чьи-то права. В планах протестующих: продемонстрировать нардепам
несколько новых проектов законов, которые смогут позволить УПЦ МП более
свободно чувствовать себя в Украине.
Участники движения "Миряне", которые и выступили организаторами этой акции, планируют пройти крупным крестным ходом до самого Офиса президента. Там они собираются обратиться к главе государства, дабы тот прекратил "гонения".
UPD. Пока материал готовился к выходу, многотысячная колонна протестующих успела добраться к Офису президента. Видео с места событий поделились коллеги из "Сегодня".
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что украинцы протестовали из-за вероятной отмены части закона, защищающего украинский язык. Какими подробностями происходящего поделился нардеп Николай Княжицкий, можно узнать в нашем материале.
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вы можете прочесть о том, как встречи с премьером Денисом Шмыгалем пытались добиться митингующие владельцы недостроенных домов. Подробности — в нашей публикации.
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