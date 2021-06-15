Неправославно: из-за чего представители УПЦ МП собрались под радой (ФОТО)

15 июня под стенами украинского парламента весьма неспокойно — здесь наши соотечественники устроили сразу несколько акций протеста. Требуют и остановить застройку, и спрашивают за закон о земле, и касаются вопросов религии. Последние — представители Украинской православной церкви Московского патриархата — утверждают, что на них в нашей стране открыли "гонения".



УПЦ МП протестуют под стенами Верховной Рады. Фото: "Комментарии" / Мария Гергелюк

О происходящем сообщает парламентская корреспондентка портала "Комментарии" Мария Гергелюк.

"Прекратите гонения на каноничную церковь УПЦ!", "С нами Бог", "Мы тоже граждане Украины", "Прекратите захват храмов" — с такими и не только плакатами под Верховной Радой во вторник собрались тысячи церковных служителей и прихожан, которые относятся к храмам УПЦ МП.

Молитовными песнопениями и красноречивыми надписями на баннерах участники акции пытаются привлечь внимание властей к двум законам, которые якобы нарушают их свободу вероисповедания и вообще всячески ущемляют права.

Речь идет о документе, обязывающем религиозные объединения, имеющие сосредоточия за границей Украины, прописывать свою "принадлежность" в названии организации. Также протестующих не устраивает закон, которым отрегулирована процедура формирований религиозных общин на территории нашего государства. Этот документ участники акции называют "церковным рейдерством".

Главный смысл протестов — донести властям, что власть не может влиять на политику, тем более ущемляя чьи-то права. В планах протестующих: продемонстрировать нардепам несколько новых проектов законов, которые смогут позволить УПЦ МП более свободно чувствовать себя в Украине.

Участники движения "Миряне", которые и выступили организаторами этой акции, планируют пройти крупным крестным ходом до самого Офиса президента. Там они собираются обратиться к главе государства, дабы тот прекратил "гонения".

UPD. Пока материал готовился к выходу, многотысячная колонна протестующих успела добраться к Офису президента. Видео с места событий поделились коллеги из "Сегодня".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что украинцы протестовали из-за вероятной отмены части закона, защищающего украинский язык. Какими подробностями происходящего поделился нардеп Николай Княжицкий, можно узнать в нашем материале.

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