Шмыгаль, выходи! В Киеве митингуют владельцы недостроев (ВИДЕО)



















В Киеве под стенами Национального банка Украины (НБУ) и правительства инвесторы обанкротившегося банка "Аркада" требовали реакции на остановленное в 2018 году строительство жилых комплексов "Эврика", "Патриотика" и "Патриотика на озерах" от премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля. Митинг транслировали в прямом эфире.

Митинг инвесторов банка "Аркада" в Киеве. Фото организаторов

Люди жаловались, что почти три года украинская власть не может решить проблемы с недостроями в Киеве. Владельцы квартир вынуждены жить в арендованном жилье и уже теряют надежду на справедливость.



"Нас должны услышать! Не просто пообещать, как год назад, а какой-то реальный результат. Наши требования — выкупить площади — 3,6 млрд грн на финансирование госстроительства. И чтобы в ближайшее время был результат. Мы требуем за неделю результат по государственной поддержке и выкуп жилых площадей", — заявил один из организаторов митинга.

Люди с плакатами и флагами двинулись от офиса банка "Аркада" под офис НБУ, а затем — к Кабмину. Участники митинга требовали отчета от премьера и выделение средств из государственного бюджета на достройку жилых комплексов. Дети инвесторов выкрикивали: "Шмыгаль, выходи!"



К протестующим вышел представитель правительства. Он напомнил, что на прошлой неделе был принят закон, который позволит возобновить строительство за государственный счет, однако Кабмину нужно принять еще ряд подзаконных актов.



На достройку 39 жилых комплекса люди требуют 3,6 млр грн и чтобы эти недострои стали первым проектом созданной "Украинской финансовой жилой компании". Активисты передали два обращения — к премьер-министру Дениса Шмыгалю и министру финансов Сергею Марченко и ждут реакции чиновников на следующей неделе.







Акции протеста инвесторов банка "Аркада" продолжаются с мая 2020 года. Люди требуют возобновить строительство 39 домов недостроенных жилых комплексов в Киеве. В ЖК "Патриотика", "Эврика" и "Патриотика на озерах" свои средства вложили более 12 тыс. граждан.

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