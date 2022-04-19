Великий вторник: что строго запрещено делать в этот день

Неделя перед Пасхой, которая в 2022 году отмечается 24 апреля, называется Страстная седмица. Сегодняшний день, 19 апреля, называется Великий вторник. В чем его особенность? Какие существуют традиции и запреты в этот день?

Что запрещено делать в Великий вторник 19 апреля (фото из открытых источников)

С начала недели православные начинают приготовления к Пасхе. Во вторник принято вспоминать жизненный путь Иисуса Христа, усердно молиться и придерживаться поста. В этот день желательно закончить ремонт, если о у вас был, и наводить порядок в своем доме, в частности постирайте, погладьте и заштопайте свои вещи, потому что в последующие дни такого делать уже нельзя. Это благоприятный день, чтобы разобрать шкаф и избавиться от старых и ненужных вещей.

Также 19 апреля нужно совершать больше добрых дел и излучать позитивные мысли. Не отказывайте никому в помощи.

Еще в этот праздник существует ряд запретов:

- нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, провоцировать конфликтные ситуации;

- нельзя устраивать свадьбы и проводить венчания;

- нельзя устраивать шумные застолья, гуляния и другие торжества, в том числе отмечать дни рождения;

К слову, Великий пост продолжается, поэтому не забывайте об ограничениях в еде и напитках. 19 апреля Церковь разрешает сухоядение, можно употреблять сырые растительные продукты без добавления масла, хлеба и меда.

Напомним, украинцам рассказали, как будут в военное время работать церкви на Пасху и будут ли проводиться богослужения.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в этом году по причине военного положения в нашей стране отменены дни дополнительных выходных по случаю Пасхи и майских праздников. Потому 25 апреля, 2 и 9 мая будут рабочие дни.

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