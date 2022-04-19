Великий вторник: что строго запрещено делать в этот день

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Неделя
перед Пасхой, которая в 2022 году отмечается 24 апреля, называется Страстная седмица.
Сегодняшний день, 19 апреля, называется Великий вторник. В чем его особенность?
Какие существуют традиции и запреты в этот день?
Что запрещено делать в Великий вторник 19 апреля (фото из открытых источников)
С
начала недели православные начинают приготовления к Пасхе. Во вторник принято
вспоминать жизненный путь Иисуса Христа, усердно молиться и придерживаться
поста. В этот день желательно закончить ремонт, если о у вас был, и наводить порядок
в своем доме, в частности постирайте, погладьте и заштопайте свои вещи, потому
что в последующие дни такого делать уже нельзя. Это благоприятный день, чтобы
разобрать шкаф и избавиться от старых и ненужных вещей.
Также
19 апреля нужно совершать больше добрых дел и излучать позитивные мысли. Не
отказывайте никому в помощи.
Еще
в этот праздник существует ряд запретов:
-
нельзя ссориться, сквернословить, сплетничать, провоцировать конфликтные
ситуации;
-
нельзя устраивать свадьбы и проводить венчания;
-
нельзя устраивать шумные застолья, гуляния и другие торжества, в том числе
отмечать дни рождения;
К
слову, Великий пост продолжается, поэтому не забывайте об ограничениях в еде и
напитках. 19 апреля Церковь разрешает сухоядение, можно употреблять сырые
растительные продукты без добавления масла, хлеба и меда.
Напомним, украинцам рассказали, как будут в военное время работать церкви на Пасху и будут ли проводиться богослужения.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что
в этом году по причине военного положения в нашей стране отменены дни
дополнительных выходных по случаю Пасхи и майских праздников. Потому 25 апреля,
2 и 9 мая будут рабочие дни.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости