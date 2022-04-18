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Известно, будут ли в Украине дополнительные выходные на Пасху и майские праздники

В Украине не будет дополнительных выходных на Пасху и майские праздники

сегодня, 19:24
Автор:

Лиля Воробьева
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В этом году по причине военного положения в нашей стране отменены дни дополнительных выходных по случаю Пасхи и майских праздников. Потому 25 апреля, 2 и 9 мая будут рабочие дни. Об этом информируют в Госслужбе труда.

Известно, будут ли в Украине дополнительные выходные на Пасху и майские праздники

В Украине отменили дополнительные выходные (фото из открытых источников)

В сообщении отмечено, что по статье 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" устанавливаются другие правила на время действия военного положения. По этой причине приостановлено действие статьи 73 КЗоТ, согласно которой определяются праздничные и нерабочие дни.

"Поэтому 25 апреля, 2 мая и 9 мая обычные рабочие дни, работа в которые оплачивается в обычном порядке", – объясняют специалисты Госслужбы труда.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, какой будет погода в Украине на Пасху. В 2022 году православные христиане отмечают Пасху 24 апреля, и погода обещает быть в этот день достаточно прохладной, как для середины весны. Об этом сообщает народный синоптик Владимир Деркач. В середине этого месяца, по словам эксперта, украинцам следует готовиться к похолоданию, ночью в некоторых регионах возможны ночные заморозки. В конце апреля прогнозируются дожди, но температура воздуха будет комфортной, иногда возможны перепады в сторону минуса. Еще один украинский синоптик Станислав Щедрин также спрогнозировал похолодание на Пасху и осадки в виде дождя. Примерно после 20 апреля в Украине начнут ухудшаться погодные условия и такой прогноз продержится до 29-30 числа. В Киеве, по прогнозу Gismeteo, 24 апреля, пройдет дождь, а температура воздуха прогреется до +14 градусов. На востоке страны столбики термометра днем поднимутся до+ 14 +19 градусов, а в западных регионах будут составлять +4 +7 градусов.


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Источник: https://dsp.gov.ua/chy-budut-vykhidnymy-dniamy-25-kvitnia-2-ta-9-travnia/
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