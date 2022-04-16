Пасха 2022: как будут работать церкви в Украине в условиях войны

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
В
воскресенье, 24 апреля, православные христиане будут отмечать Пасху, и этот церковный
праздник является одним из самых важных в году. В этот день принято идти в
храм, молиться, освещать куличи, крашенки и другие продукты. Но сейчас в
Украине война, поэтому проходить празднование будет в других условиях.
Будут ли работать церкви на Пасху (фото из открытых источников)
Во
всех украинских городах сейчас действует комендантский час, его время
устанавливают представители местной власти. Но в этот период, как сообщили в Нацполиции
и Православной церкви Украины, культовые сооружения будут закрыты. Пасхальные
богослужения также не будут проводиться в ночное время.
Освещение
пасхальных корзинок будет проходить в храмах и на прилегающих к ним территориях в определенное время, с учетом комендантского часа в регионе. Это касается христиан как западного,
так и восточного обряда.
Напомним,
что последнее воскресенье перед Пасхой, которое в 2022 году православные
отмечают 24 апреля, называется Вербное - в этот день принято идти в храм
и освещать веточки вербы. Это один из самых важных двунадесятых праздников,
который означает вход Господень в Иерусалим. Какие существую запреты в этот день?
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что украинский синоптик Станислав
Щедрин спрогнозировал похолодание на Пасху и осадки в виде дождя. Где-то после
20 апреля в Украине начнутся ухудшаться погодные условия и такой прогноз продержится
до 29-30 числа.
Читай
также, как в домашних условиях приготовить творожную пасху с сухофруктами,
которая станет настоящим украшением вашего стола: пошаговый рецепт вкусного кулича.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости