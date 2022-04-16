Пасха 2022: как будут работать церкви в Украине в условиях войны

В воскресенье, 24 апреля, православные христиане будут отмечать Пасху, и этот церковный праздник является одним из самых важных в году. В этот день принято идти в храм, молиться, освещать куличи, крашенки и другие продукты. Но сейчас в Украине война, поэтому проходить празднование будет в других условиях.

Будут ли работать церкви на Пасху (фото из открытых источников)

Во всех украинских городах сейчас действует комендантский час, его время устанавливают представители местной власти. Но в этот период, как сообщили в Нацполиции и Православной церкви Украины, культовые сооружения будут закрыты. Пасхальные богослужения также не будут проводиться в ночное время.

Освещение пасхальных корзинок будет проходить в храмах и на прилегающих к ним территориях в определенное время, с учетом комендантского часа в регионе. Это касается христиан как западного, так и восточного обряда.

Напомним, что последнее воскресенье перед Пасхой, которое в 2022 году православные отмечают 24 апреля, называется Вербное - в этот день принято идти в храм и освещать веточки вербы. Это один из самых важных двунадесятых праздников, который означает вход Господень в Иерусалим. Какие существую запреты в этот день?

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский синоптик Станислав Щедрин спрогнозировал похолодание на Пасху и осадки в виде дождя. Где-то после 20 апреля в Украине начнутся ухудшаться погодные условия и такой прогноз продержится до 29-30 числа.

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