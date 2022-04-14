Вербное воскресенье 2022: что нельзя и можно делать в этот день

Последнее воскресенье перед Пасхой, которое в 2022 году православные отмечают 24 апреля, называется Вербное - в этот день принято идти в храм и освещать веточки вербы. Это один из самых важных двунадесятых праздников, который означает вход Господень в Иерусалим. Какие существую запреты в этот день?

Главные запреты Вербного воскресенье / Фото: arch-michail.ru

Символом Вербного воскресенье, которое в этом году припадает на 17 апреля, является веточка вербы, ею "бьют" друг друга и желают здоровья, счастья и благополучия. В этот праздник важно помогать людям, думать о хорошем, собираться всей семьей за одним столом, но лучше обойтись без шумных застолий, потому что Вербное воскресенье припадает на дни Великого поста — период, когда нужно очистить душу перед Богом.

Но в этот день существует ряд запретов:

- откажитесь от любой физической работы, в том числе уборки дома, глажки, стирки, вязания, ремонта и т.д.;

- в этот праздник ни с кем не ругайтесь, не распускайте сплетни и не желайте никому ничего плохого, потому что этот негатив может вернуться;

- нельзя в праздник играть свадьбы, проводить венчания и вступать в интимную связь, чтобы не навлечь беду;

- не рекомендуется заниматься приготовлением горячих блюд, так что хозяйкам стоит позаботиться об этом заранее.

К слову, если вы придерживаетесь поста, то в Вербное воскресенье разрешается съесть немного рыбы и выпить вина, а вот мясо, молоко и яйца остаются под запретом.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в 2022 году православные христиане празднуют Пасху 24 апреля, и погода обещает быть в этот день достаточно прохладной, как для середины весны.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!