Вербное воскресенье 2022: что нельзя и можно делать в этот день

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Светлана Шкурупий
Последнее
воскресенье перед Пасхой, которое в 2022 году православные отмечают 24 апреля,
называется Вербное - в этот день принято
идти в храм и освещать веточки вербы. Это один из самых важных двунадесятых праздников,
который означает вход Господень в Иерусалим. Какие существую запреты в этот
день?
Главные запреты Вербного воскресенье / Фото: arch-michail.ru
Символом
Вербного воскресенье, которое в этом году припадает на 17 апреля, является
веточка вербы, ею "бьют" друг друга и желают здоровья, счастья и благополучия.
В этот праздник важно помогать людям, думать о хорошем, собираться всей семьей за
одним столом, но лучше обойтись без шумных застолий, потому что Вербное воскресенье
припадает на дни Великого поста — период, когда нужно очистить душу перед
Богом.
Но
в этот день существует ряд запретов:
-
откажитесь от любой физической работы, в том числе уборки дома, глажки, стирки,
вязания, ремонта и т.д.;
-
в этот праздник ни с кем не ругайтесь, не распускайте сплетни и не желайте
никому ничего плохого, потому что этот негатив может вернуться;
-
нельзя в праздник играть свадьбы, проводить венчания и вступать в интимную
связь, чтобы не навлечь беду;
-
не рекомендуется заниматься приготовлением горячих блюд, так что хозяйкам стоит
позаботиться об этом заранее.
К
слову, если вы придерживаетесь поста, то в Вербное воскресенье разрешается съесть
немного рыбы и выпить вина, а вот мясо, молоко и яйца остаются под запретом.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, что в 2022 году православные христиане
празднуют Пасху 24 апреля, и погода обещает быть в этот день достаточно
прохладной, как для середины весны.
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