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В Ватикане отреагировали на критику по поводу слов Папы Римского о поддержке российского империализма

Ватикан ответил на критику слов понтифика, который был воспринят как поддержка русского империализма.

сегодня, 14:10
Автор:
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Slava Kot
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В пресс-службе Ватикана ответили на критику слов Папы Римского Франциска, который в обращении к россиянам призвал их не отказываться от своего наследия, связанного с такими имперцами, как Петр I и Екатерина II.

В Ватикане отреагировали на критику по поводу слов Папы Римского о поддержке российского империализма

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Во время брифинга перед журналистами директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни указал, что Папа Римский не преследовал цели восхваления российского империализма.


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"Папа намеревался поощрить молодежь сохранять и развивать то положительное, что есть в великом русском культурном и духовном наследии, и отнюдь не превозносить империалистическую логику и правителей, упоминаемых для обозначения определенных исторических периодов", — сказал Маттео Бруни.

Напомним, что в своем обращении понтифик указал, что российская молодежь является "потомками великой России", той империи "великой, просвященной страны великой культуры".

Папа Франциск не раз критиковал российское вторжение в Украину, призывая прекратить конфликт. Но также сделал несколько противоречивых замечаний, когда обвинил НАТО в войне в Украине и отказался назвать Путина виновным в российском вторжении.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский рассказал российской молодежи, как использовать дипломатию для завершения войны в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Папа Римский Франциск направил сообщение в Кремль. В нем он указал, что обращается к своим братьям, власти Российской Федерации. Это произошло в июле после выхода России из зерновой сделки. Понтифик после молитвы призвал россиян вернуться к Черноморской зерновой инициативе.



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Источник: https://www.vaticannews.va/uk/vatican-city/news/2023-08/bruni-pro-slova-papy-do-rosijskoji-katolyckoji-molodi.html
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