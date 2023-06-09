В Лавре впервые помолятся за Ивана Мазепу

В воскресенье, 11 июня, в церкви Всех Святых Киево-Печерской лавры состоится богослужение, во время которого будет отправлена панихида за гетманом Иваном Мазепой. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на информацию Министерства культуры и информационной политики Украины.

Иван Мазепа

Церковь, где будет проведена панихида, была в свое время построена на средства Ивана Мазепы. Под давлением царя гетмана Ивана Мазепы за нежелание повиноваться Московии еще при жизни было подвергнуто анафеме российской имперской церковью.

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"В московском патриархате "проклинать" Мазепу продолжали и во времена независимой Украины, и даже после начала войны в 2014 году. Отныне историческая и духовная справедливость будет восстановлена", — говорится в сообщении. — "Ни одна из украинских церквей никогда не признавала силу этой анафемы, а украинцы по всему миру молились за его упокой".

Отмечается, что это событие станет началом возрождения в украинской Лавре традиции чествования выдающихся фигур украинской истории и культуры. Мероприятие состоится по благословению главы Православной Церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Эпифания.

Церковь Всех Святых Киево-Печерской лавры — памятник архитектуры XVII ст. Построена за счет гетмана Ивана Мазепы в 1696—1698 годах в стиле украинского барокко. Росписи интерьеров выполнены в начале XX ст. под руководством украинского художника Ивана Ежакевича. Посвящена празднику, который отмечается в первое воскресенье после Троицы. Богослужение, во время которого будет отслужена панихида за Иваном Мазепой, посвящено 325-летию освящения храма.

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