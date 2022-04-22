Страстная пятница: что строго запрещается делать 22 апреля

Рубрики
МЕНЮ
Светлана Шкурупий
Сегодня,
22 апреля, Страстная пятница — это самый скорбный день предпасхальной недели. Именно
в этот день вспоминают о страданиях Иисуса Христа и его распятии. Что
категорически запрещается делать?
Страстная пятница 2022 (фото из открытых источников)
В
Страстную пятницу не совершается литургия, потому что в этот день Иисус Христос
принес себя в жертву для искупления человеческих грехов. 22 апреля лучше всего провести в покое и
молитвах.
В
этот день нельзя делать тяжелую работу, в частности рубить дрова или тесать
что-то топором, работать лопатой и т. д. Даже хлеб стоит разламывать руками.
Также категорически запрещается устраивать шумные застолья, слушать музыку,
веселиться, танцевать, ведь это день, когда был растят Господь, поэтому надо скорбеть
о его страданиях.
Нельзя
22 апреля вязать, вышивать, шить и заниматься любым другим видом рукоделия.
В
Страстную пятницу запрещается проводить свадьбы, венчания, крестины и
праздновать любые праздники, в том числе день рождения. Мероприятие лучше
перенести.
В
этот день постарайтесь также не сквернословить, нельзя спорить, ругаться, скандалить
и сплетничать.
Напомним,
что предстоятель ПЦУ
митрополит Эпифаний рассказал, какие советы церковь дала духовенству по поводу
богослужений на Пасху и прокомментировал сбор подписей по трибуналу патриарха
Кирилла.
Ранее
издание "Комментарии" сообщало, будут ли в этом году на Пасху и
майские праздники дополнительные выходные.
Читайте
также, что на Пасху принято идти в храм, молиться, освещать куличи, крашенки и
другие продукты. Но сейчас в Украине война, поэтому проходить празднование будет в других условиях.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости