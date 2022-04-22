Страстная пятница: что строго запрещается делать 22 апреля

Сегодня, 22 апреля, Страстная пятница — это самый скорбный день предпасхальной недели. Именно в этот день вспоминают о страданиях Иисуса Христа и его распятии. Что категорически запрещается делать?

Страстная пятница 2022 (фото из открытых источников)

В Страстную пятницу не совершается литургия, потому что в этот день Иисус Христос принес себя в жертву для искупления человеческих грехов. 22 апреля лучше всего провести в покое и молитвах.

В этот день нельзя делать тяжелую работу, в частности рубить дрова или тесать что-то топором, работать лопатой и т. д. Даже хлеб стоит разламывать руками. Также категорически запрещается устраивать шумные застолья, слушать музыку, веселиться, танцевать, ведь это день, когда был растят Господь, поэтому надо скорбеть о его страданиях.

Нельзя 22 апреля вязать, вышивать, шить и заниматься любым другим видом рукоделия.

В Страстную пятницу запрещается проводить свадьбы, венчания, крестины и праздновать любые праздники, в том числе день рождения. Мероприятие лучше перенести.

В этот день постарайтесь также не сквернословить, нельзя спорить, ругаться, скандалить и сплетничать.

Напомним, что предстоятель ПЦУ митрополит Эпифаний рассказал, какие советы церковь дала духовенству по поводу богослужений на Пасху и прокомментировал сбор подписей по трибуналу патриарха Кирилла.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, будут ли в этом году на Пасху и майские праздники дополнительные выходные.

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