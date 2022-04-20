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Митрополит Эпифаний дал советы верующим относительно празднования Пасхи

УПЦ советует украинцам не идти в церкви и быть осторожными на праздники

сегодня, 13:01
Автор:

Козлова Альбіна
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Предстоятель УПЦ митрополит Эпифаний рассказал, какие советы церковь дала духовенству по поводу богослужений на Пасху и прокомментировал сбор подписей по трибуналу патриарха Кирилла.

Митрополит Эпифаний дал советы верующим относительно празднования Пасхи

Фото иллюстративное / Pixabay

"Всем нужно понимать, что Пасху мы будем встречать в условиях войны. Враг понимает духовную составляющую борьбы и пытается лишить нас пасхальной радости. Церковь призывает ради сохранения жизни прихожан и духовенства быть бдительными. Мы благословили, особенно в таких регионах, как восток и юг, проводить богослужение не обязательно ночью, могут проводиться они в воскресенье утром. Верующие не должны скапливаться при освящении куличей, можно разделять время", — говорит митрополит.

Поэтому верующие могут присоединиться к молитве к трансляции богослужения онлайн. Также он подчеркнул, что людям следует действительно быть бдительными, потому что иногда от простых советов зависит жизнь.

Кроме того Всеукраинский Совет Церквей и религиозных организаций обратился к рф с просьбой на период Пасхи со стороны россии прекратить обстрелы. Однако мало верится, что это произойдет, потому что враг пытается уничтожить наше государство.

Священнослужители УПЦ МП уже собрали почти 500 подписей за международный церковный трибунал над патриархом РПЦ Кириллом. Митрополит говорит, что то, что такие призывы существуют – это хорошо, но этого мало. Духовенство должно обращаться к собственному церковному руководству в Украине, митрополиту Онуфрию, епископам, чтобы они тоже осудили действия своего непосредственного церковного руководства в Москве.

Как сообщал портал "Комментарии", в Полтавской, Кировоградской областях запретили посещение ночью храмов верующими. Об этом также сообщили в Харьковской ОВА. Руководитель администрации подчеркнул, что разрабатывается план мероприятий по празднованию пасхальных праздников, детали будут позже.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=CwQl49tDPTk
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