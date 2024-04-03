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Стало известно, как будут выглядеть похороны Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск назвал изменения, которые будут в его похоронах по сравнению с предыдущими обрядами захоронения понтификов.

сегодня, 15:25
Автор:
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Slava Kot
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Испанский журналист Хавьер Мартинес-Брокаль взял интервью у Папы Римского Франциска, где понтифик рассказал о том, как будут выглядеть его похороны. По словам Папы Римского, он внес некоторые изменения в традиционный обряд, а также подчеркнул, что все уже готово.

Стало известно, как будут выглядеть похороны Папы Римского Франциска

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Хавьер Мартинес-Брокаль выпустил книгу El Sucesor ("Преемник") о бывшем Папе Римском Бенедикте XVI, в которой присутствуют комментарии действующего понтифика Франциска.

"Это последние похороны, которые отмечаются таким образом, когда тело Папы выставлено вне гроба. Я разговаривал с церемониймейстером, и мы забрали это и многое другое", — сказал Папа Франциск.

По словам 87-летнего понтифика, этот ритуал сегодня выглядит "слишком перегруженным". Франциск указывает, что хочет быть в гробу "с достоинством, как и любой другой христианин", а не соблюдать церемонию погребения, когда тело Папы Римского на протяжении нескольких дней лежит на подушках, для прощания со всеми верующими.

Также Папа Римский Франциск заявил, что он будет похоронен в базилике Санта Мария Маджоре (базилика Святой Марии Великой). Понтифик часто посещает это место, в частности, перед и после заграничных поездок, а также после возвращения из больницы. Франциск часто молился в этой базилике, еще до того, как он был избран Папой Римским.

Папа Франциск, который в последнее время имел ряд незначительных проблем со здоровьем и пользуется инвалидной коляской из-за больных колен, рассказал, что в базилике за статуей Царицы мира есть комната, где хранят канделябры. Именно это место станет последним пристанищем для его тела. По словам понтифика, ему уже подтвердили, что все готово.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский отреагировал на ракетный удар по Украине.

Также "Комментарии" писали о реакции мира на скандальное заявление Франциска о мирных переговорах Украины и России.



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Источник: https://www.ilmessaggero.it/en/pope_francis_revises_papal_funeral_practices_a_move_towards_simplicity-8031352.html?refresh_ce
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