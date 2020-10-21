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Главная Новости Общество религия Скончался скандальный лидер РПЦ, который предложил запретить интернет
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Скончался скандальный лидер РПЦ, который предложил запретить интернет

Смирнов боролся с пропагандированием ЛГБТ-сообществ, а также заявлял, что СПИД не имеет вирусной природы

сегодня, 09:24
Автор:

Елена Волкова

В РФ скончался священник Дмитрий Смирнов, который известен своими скандальными высказываниями и предложениями для власти. О смерти Смирнова сообщил пресс-секретарь синодального отдела РПЦ Василий Рулинский.

Скончался скандальный лидер РПЦ, который предложил запретить интернет

О причине смерти 69-летнего россиянина не сообщается. Однако в Сети вспоминают, что Смирнов — декан факультета православной культуры Академии ракетных войск стратегического назначения, а также основатель и лидер проекта "Отдельный дивизион" о семейных ценностях — имел скандальную славу. Причем его слова о воспитании детей и семье являются официальной позицией РПЦ. Так, отец Дмитрий предлагал запретить интернет и компьютерные игры всем россиянам, которым еще нет 21 года. Смирнов боролся с пропагандированием ЛГБТ-сообществ, а также заявлял, что СПИД не имеет вирусной природы. Кроме того, священник очень резко высказывался о советской власти, сравнивая ее с режимом Гитлера, заявляя, что по сравнению с ней, деяния Гитлера  “отдыхают”.

Напомним, Украина вернулась к рекордным темпам распространения коронавируса. За вчера количество пациентов с Covid-19 выросло сразу на 6719 человек. Подобные показатели фиксируют впервые. 


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