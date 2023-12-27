Сколько в Украине верующих и атеистов

В Украине большинство населения считает себя верующими людьми, в то время как атеистами себя называют несколько процентов граждан страны. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на социологическое исследование Центра Разумкова.



Большинство населения Украины – это верующие. Фото из открытых источников

По результатам опроса Центра Разумкова в ноябре 2023 года в Украине 70,5% людей считают себя верующими. Неверующими себя назвали 5% украинцев, а убежденными атеистами – 2,8% украинцев. Люди, которые колеблются между верой и неверием, составляют 13%. По сравнению с 2018 годом показатели религиозного распределения почти не изменились. Тогда верующими себя назвали 72% опрошенных, а атеистами около 3%.

Больше верующих находится на западе Украины – 84,1%, тогда как наименьшая доля на востоке – 59,9%. Больше всего атеистов на юге Украины – 4,3%, а неверующих в центре – 4,7%. Обе категории имеют меньше всего представителей на западе.

Также Центр Разумкова спросил, к каким религиям относят себя украинцы. Больше всего преобладает православие – 60,8% опрошенных избрали этот вариант. Еще 11% украинцев назвали себя греко-католиками, а к римо-католикам отнесли себя 1,2% респондентов. К протестантским движениям в Украине относятся 1,4% человек. Кроме того, 11,3% назвали себя просто христианином, а еще 13,4% указали, что не относят себя ни к одному вероисповеданию. Все другие религиозные направления, в частности ислам, иудаизм, буддизм, язычество набрали менее полупроцента голосов.

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